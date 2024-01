Libreville : opérateurs économiques et population sommés de libérer l’espace communale dans un délai de 3 jours

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’occupation anarchique de l’espace communal, un phénomène très observé dans la capitale et qui contribue à l’insalubrité de la ville. Soucieux de restaurer l’image de Libreville enlaidie par les comportements inciviques de ses habitants, le délégué spécial de l’hôtel de ville, le Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo a décidé de procéder du 15 au 17 janvier 2024, à l’opération de libération de l’occupation illégale du domaine communal.

Le 12 septembre 2023, l’édile de la commune de Libreville le Général de Brigade Judes Ibrahim Rapontchombo avait annoncé le lancement prochain d’une opération visant à libérer l’espace communal des occupations anarchiques, des commerces non autorisés, extensions des propriétés des riverains sur le domaine public, ainsi que le respect des heures de dépôt de déchets. Si aucune précision n’avait été donnée dans son communiqué, c’est donc dès ce lundi 15 janvier 2024 que cette campagne débutera, pour une durée de 3 jours.

Le niveau d’incivisme cultivé par les Librevillois est très élevé et le constat est visible. Une situation que le maire de la ville s’est résolument engagé à résoudre afin de libérer le domaine public pris en otage par les encombrants humains et matériels qui enlaidissent « Libreville la coquette» . Ainsi Judes Ibrahim Rapontchombo et ses équipes seront à pied d’œuvre sur le terrain pour sensibiliser et prévenir les indélicats à plus d’implication dans la notion de citoyenneté et la préservation de notre environnement

Le changement de comportements des populations, une priorité du Gen. Judes Ibrahim Rapontchombo

Longtemps critiqué pour son impuissance face à l’incivisme des populations depuis son arrivée à la tête de l’hôtel de ville, Judes Ibrahim Rapontchombo a décidé de passer à la vitesse supérieure afin de faire respecter la réglementation en matière de gestion des déchets. Un de coup de pied dans la fourmilière qui représente un acte fort de plus du maire de Libreville et qui contribuera inexorablement à remettre de l’ordre dans la Capitale pour le bien-être de tous.

Notons que cette action menée par le Général Judes Ibrahim Rapontchombo sera répartie en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il y aura la libération des trottoirs, et autres emplacements publics où sont installés des commerçants non autorisés. Puis un accent sera également mis sur les garages à ciel ouvert où sont abandonnés des véhicules et épaves des voitures. Un autre phénomène auquel la municipalité va devoir s’attaquer est l’extension des propriétés des riverains, qui concernent ceux établis à proximité de la voie publique.