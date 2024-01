Gabon : 26 agents de BICIG décorés pour bons et loyaux services

Ecouter cet article Ecouter cet article

La Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Gabon (BICIG) a honoré le vendredi 13 janvier 2024, vingt-six (26) de ses agents pour leur abnégation pendant 10, 20 et 30 ans de service. Une cérémonie de remise de médailles du travail empreinte de joie et de convivialité.

C’est au cours de sa traditionnelle fête du personnel que la BICIG a tenu à récompenser les efforts et la loyauté de 26 de ses agents. Des décorations remises par le Directeur de cabinet du ministère du travail, Cyrille Angoue, représentant la ministre empêchée, Solange Nguiakie.

26 médaillés

La remise des médailles du travail s’est déroulée lors de la traditionnelle Fête du personnel. Ce sont 26 professionnels ayant consacré non seulement leur temps mais également leur expertise qui ont été récompensés. Six d’entre eux ont reçu la médaille de bronze pour 10 ans d’ancienneté, neuf la médaille d’argent pour 20 ans et onze la médaille d’or pour 30 ans au service de BICIG.

Au cours de son allocution, la Présidente du Conseil d’administration, Patricia Marie-Ange N’doungou a remercié les récipiendaires pour leur dévouement et leur précieuse expérience qui ont contribué au succès de la banque. « Le leadership de la BICIG est le fruit de votre engagement et de la rigueur que vous vous êtes imposée, et du profond respect de notre déontologie professionnelle. Au fil des années vous avez apporté votre pierre à l’édifice et nous vous en sommes profondément reconnaissants », a-t-elle indiqué.

Un cadre de travail favorable

Cyrille Angoue a quant à lui félicité les efforts de la direction générale pour l’environnement de travail sain qui prévaut au sein de la BICIG tout en l’invitant à maintenir ce cap. « Vos prédécesseurs et vous avez su leur opposer des conditions de travail acceptables et une collaboration empreinte de respect réciproque. Je vous encourage à poursuivre cette politique managériale », a-t-il déclaré.

En réaction à cette reconnaissance, de nombreux lauréats ont exprimé leur gratitude et leur fierté d’appartenir à une entreprise qui valorise le travail de ses employés. Certains ont souligné l’importance de l’esprit d’équipe et de la collaboration au sein de l’entreprise, tandis que d’autres ont donné quelques clés aux plus jeunes. « Je remercie les entités de la BICIG qui ont décidé de me donner cette médaille. C’est 30 ans de ma vie, pour y arriver il faut du courage, de la patience, être ponctuel et aimer ce qu’on fait », a précisé Paule Ida Bivigou Mabinga, médaillée d’or. La cérémonie s’est achevée sur une note festive avec notamment la célébration du cinquantième anniversaire de la banque.