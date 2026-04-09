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Komo-Mondah : le complexe scolaire de Meyang se concrétise progressivement

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 18h23min
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Une vue du complexe scolaire de Meyang © D.R.
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Dans le département du Komo-Mondah, province de l’Estuaire, le chantier du complexe scolaire de Meyang avance à un rythme soutenu. Entre livraison partielle des infrastructures et poursuite des travaux, ce projet s’inscrit dans la dynamique de renforcement des capacités éducatives engagée par les autorités.

À Meyang, les travaux du futur complexe scolaire franchissent des étapes significatives. Un premier bâtiment, destiné à accueillir le cycle secondaire (CS), a déjà été livré, marquant une avancée tangible dans la mise en œuvre de ce projet éducatif.

Des infrastructures éducatives en phase d’achèvement

Le second bâtiment, dédié au pré-primaire et au primaire, est actuellement en phase de finition. Cette progression témoigne d’une volonté d’offrir un cadre d’apprentissage complet, couvrant l’ensemble du parcours éducatif des élèves.

À terme, ce complexe devrait permettre de désengorger les établissements existants tout en améliorant les conditions d’enseignement dans cette zone en pleine croissance démographique.

Un cadre de vie pensé pour le personnel éducatif

En parallèle, les travaux de construction des logements destinés au personnel se poursuivent. Il s’agit de villas de type F3 comprenant plusieurs chambres, des douches, des salles de bains ainsi que des espaces verts.

Ces aménagements visent à améliorer les conditions de vie des enseignants et du personnel administratif, un facteur clé pour renforcer l’attractivité des zones périurbaines et garantir la stabilité des équipes pédagogiques.

Une politique éducative portée par l’investissement public

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de développement des infrastructures éducatives impulsée par le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Il illustre la volonté des autorités de renforcer l’accès à une éducation de qualité sur l’ensemble du territoire.

Au-delà de l’aspect infrastructurel, cette initiative soulève des enjeux plus larges liés à la planification éducative, à la répartition des ressources humaines et à l’adaptation des équipements aux besoins des populations.

À Meyang, la concrétisation progressive de ce complexe scolaire traduit ainsi une ambition : offrir un environnement éducatif moderne et structurant, capable de répondre aux défis actuels et futurs du système éducatif gabonais.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 18h23min
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