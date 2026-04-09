Golf : Chinhoi Robson et Zethu Miyeki grands vainqueurs de la 28e édition de l’Open International de Moanda

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La ville de Moanda a une nouvelle fois vibré au rythme du swing. Du 2 au 5 avril 2026, le Moanda Golf Club a accueilli la 28e édition de son Open International, un rendez-vous désormais incontournable qui s’affirme comme un véritable carrefour du golf africain.

Porté par le groupe Eramet-Comilog, cet événement majeur a réuni des joueurs professionnels et amateurs dans une ambiance fédératrice. Cette année, la dimension internationale de la compétition a franchi un nouveau palier avec la représentation de 14 nationalités, principalement issues de la sous-région et du continent africain. Cette diversité confirme que l’Open de Moanda est devenu une vitrine d’excellence pour le sport de haut niveau.

Un palmarès prestigieux

Le bilan sportif de cette édition est marqué par un niveau de jeu particulièrement élevé. Chez les professionnels, deux figures se sont imposées sur le green. Dans la catégorie Messieurs, c’est le Zimbabwéen Chinhoi Robson qui a remporté le titre, assorti d’un gain de 5 millions de FCFA, tandis que dans la catégorie Dames la sud africaine Zethu Miyeki, repart avec une dotation de 2,8 millions de FCFA.

Au-delà de la performance pure, la réussite de l’événement repose sur une mobilisation exceptionnelle. L’organisation a été rendue possible grâce à l’implication logistique et technique déterminante des partenaires et prestataires d’Eramet-Comilog. Cet engagement illustre la volonté du groupe de contribuer activement au rayonnement sportif et territorial de Moanda.

Saluée par l’ensemble des participants, cette 28e édition restera comme un moment de fierté et de rassemblement pour les acteurs locaux. En conjuguant excellence sportive et dynamique collective, l’Open International de Golf de Moanda continue d’écrire son histoire, s’imposant comme un levier majeur de rayonnement pour le Gabon sur la scène africaine.