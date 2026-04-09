Derniers articlesSport

Golf : Chinhoi Robson et Zethu Miyeki grands vainqueurs de la 28e édition de l’Open International de Moanda

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 17h12min
1 546 Temps de lecture 1 minute
Le Zimbabwéen Chinhoi Robson entouré de l'ADG de la Comilog Leod Paul Batolo et du gouverneur de la province du Haut-Ogooué Jacques Denis Tsanga © D.R.
Ecouter l'article

La ville de Moanda a une nouvelle fois vibré au rythme du swing. Du 2 au 5 avril 2026, le Moanda Golf Club a accueilli la 28e édition de son Open International, un rendez-vous désormais incontournable qui s’affirme comme un véritable carrefour du golf africain.

Porté par le groupe Eramet-Comilog, cet événement majeur a réuni des joueurs professionnels et amateurs dans une ambiance fédératrice. Cette année, la dimension internationale de la compétition a franchi un nouveau palier avec la représentation de 14 nationalités, principalement issues de la sous-région et du continent africain. Cette diversité confirme que l’Open de Moanda est devenu une vitrine d’excellence pour le sport de haut niveau.

Un palmarès prestigieux

Le bilan sportif de cette édition est marqué par un niveau de jeu particulièrement élevé. Chez les professionnels, deux figures se sont imposées sur le green. Dans la catégorie Messieurs, c’est le Zimbabwéen Chinhoi Robson qui a remporté le titre, assorti d’un gain de 5 millions de FCFA, tandis que dans la catégorie Dames la sud africaine Zethu Miyeki, repart avec une dotation de 2,8 millions de FCFA.

Au-delà de la performance pure, la réussite de l’événement repose sur une mobilisation exceptionnelle. L’organisation a été rendue possible grâce à l’implication logistique et technique déterminante des partenaires et prestataires d’Eramet-Comilog. Cet engagement illustre la volonté du groupe de contribuer activement au rayonnement sportif et territorial de Moanda.

Saluée par l’ensemble des participants, cette 28e édition restera comme un moment de fierté et de rassemblement pour les acteurs locaux. En conjuguant excellence sportive et dynamique collective, l’Open International de Golf de Moanda continue d’écrire son histoire, s’imposant comme un levier majeur de rayonnement pour le Gabon sur la scène africaine.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 9 avril 2026 à 17h12min
1 546 Temps de lecture 1 minute
Photo de Blandine Biloghe

Blandine Biloghe

Articles similaires

Gabon : l’indice des valeurs des exportations en chute libre au 3e trimestre 2025

9 avril 2026 à 19h58min

Gabon : mise en garde contre l’usage de l’IA mettant en scène de manière irrespectueuse les autorités

9 avril 2026 à 15h56min

Gabon : Ntolé, Makita, Yanga, Wongo, Mbombe ces héros oubliés à l’école !

9 avril 2026 à 13h24min

Loi foncière au Gabon : «entre spoliation légalisée et chaos juridictionnel»

9 avril 2026 à 12h25min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Zone CEMAC une inflation sous contrôle malgré les turbulences mondiales 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Zone CEMAC une inflation sous contrôle malgré les turbulences mondiales
[#Reportage]Banque : BGFIBank dépasse 7 000 milliards FCFA de bilan 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage]Banque : BGFIBank dépasse 7 000 milliards FCFA de bilan
[#Reportage] Baromètre RSE 2025 : Comilog première sur l’éducation, la santé 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Baromètre RSE 2025 : Comilog première sur l’éducation, la santé
[#Reportage] Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation
[#Reportage] AEMP 2026 : lancement des assises relatives à la validation du Pacte d’énergie national 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] AEMP 2026 : lancement des assises relatives à la validation du Pacte d’énergie national
[#Journal] Le 19H30 du 08 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 08 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page