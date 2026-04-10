Insécurité : police de proximité, l’éternelle attente des populations !   

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La police de proximité continue de répondre aux bancs des absents dans les rues, quartiers et villages du pays. Pourtant, les actes de violence ne cessent de croître mettant la vie des citoyens en danger au quotidien. Si beaucoup de citoyens espéraient voir cette force de sécurité jouer pleinement son rôle de bouclier, l’attente demeure, pendant que l’insécurité continue de gagner du terrain.

À Libreville comme à l’intérieur du pays, les actes d’insécurité pleuvent chaque jour et de tous genres. Les braquages, vols, viols, meurtres et agressions rythment désormais le quotidien de nombreux quartiers. Le récent cas du jeune homme retrouvé décapité à Alenakiri a particulièrement choqué l’opinion et ravivé les inquiétudes autour de la sécurité des personnes et des biens. Seulement face au silence et l’inaction des autorités, seul un sentiment d’abandon germe chez la population.

Une présence sur le terrain toujours espérée.

La police de proximité devait justement permettre de rapprocher les forces de l’ordre des réalités vécues dans les communautés. Son rôle était pourtant clair, prévenir les violences, rassurer les populations, recueillir les alertes plus rapidement et instaurer un climat de confiance entre les citoyens et la police. Mais en l’absence d’une implantation visible et effective, beaucoup continuent de vivre dans la crainte. Que faut-il pour que cette police de proximité puisse enfin jouer son rôle sur le terrain ?

Dans ce schéma, ce sont les zones reculées, les voies secondaires qui sont les plus exposées aux actes de violences. Or, la présence des agents pourrait à défaut d’éradiquer ce phénomène le freiner considérablement afin de permettre aux populations de retrouver un peu de quiétude. « On veut juste retrouver le calme et se sentir un peu protégée. Pourtant ce ne sont pas les agents qui manquent à ce jour. » , a déploré un citoyen.

Au-delà des annonces, les populations attendent désormais des mesures concrètes. La police de proximité ne devrait plus rester un simple concept ou un projet en suspens, mais devenir une réalité sur le terrain. Car chaque jour qui passe sans dispositif visible renforce le sentiment d’insécurité et nourrit l’impatience d’une population qui réclame avant tout protection, présence et réponse.