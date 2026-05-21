National foot : pas de 3e tranche de la subvention sans justifier les 2 premières !

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Réunis le mardi 19 mai 2026 à l’occasion d’une séance préparatoire pour la suite du championnat, le ministre des Sports, Paul Ulrich Kessany, la Ligue nationale de football professionnel (Linafp) et les présidents de clubs de première (D1) et deuxième (D2) divisions ont posé les cartes sur la table. L’État ne versera pas la troisième tranche de la subvention annuelle sans une transparence financière absolue.

Le football d’élite gabonais devra désormais s’accommoder de bon usage de gouvernance avec ce rappel à l’ordre sans précédent du Ministre des Sports. Désormais, l’octroi du reliquat de l’aide étatique est strictement conditionné à la présentation des pièces justificatives liées aux deux premiers versements. Une exigence de rigueur budgétaire assumée par le membre du gouvernement. Et qui répond davantage à la pérennité du championnat et du bien-être des acteurs.

« Nous aurons besoin d’un certain nombre de conditions : que vous justifiiez auprès du contrôleur budgétaire et de l’agent comptable les 30 millions et les 40 millions FCFA qui vous ont déjà été versés », a martelé Paul Ulrich Kessany. Le membre du gouvernement a lié directement le déblocage des fonds à cet exercice de recevabilité. Rappelons que pour la saison 2026, l’effort de l’État s’élève à 90 millions FCFA par club de D1 et 60 millions pour la D2.

À ce jour, chaque club engagé dans les deux niveaux du national foot a déjà perçu une enveloppe globale de 70 millions FCFA. Ce qui porte le reliquat de 20 millions FCFA en suspens. Il va sans dire que cette mesure vise également à assainir le climat social au sein des écuries nationales. Le patron des Sports a invité les dirigeants à honorer leurs engagements contractuels, notamment le paiement régulier des salaires des joueurs, trop souvent sacrifiés sur l’autel des dérives de gestion. Gageons que cette