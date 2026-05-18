Africa CEO Forum : Oligui Nguema pour un pragmatisme économique assumé

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Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a poursuivi sa tournée des capitales africaines avec une étape à Kigali, où il a pris part à la 13e édition de l’Africa CEO Forum. Ce rendez-vous économique majeur du continent a constitué une nouvelle tribune pour le chef de l’État, engagé dans une stratégie de séduction des investisseurs étrangers afin d’accompagner le financement du Plan national de croissance et de développement (PNCD). Face à un parterre de dirigeants politiques, d’opérateurs économiques et de partenaires financiers, il a présenté les opportunités d’investissement qu’offre le Gabon dans plusieurs secteurs stratégiques.

Organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec Société Financière Internationale, l’Africa CEO Forum est une plateforme de réflexion sur les défis économiques africains. Intervenant lors d’un panel, Brice Clotaire Oligui Nguema a défendu une approche résolument pragmatique. Dans un contexte de tensions internationales autour du détroit d’Ormuz, le président a appelé les États africains producteurs de pétrole à tirer pleinement profit de la conjoncture pour accroître leurs revenus et renforcer leurs capacités d’investissement au bénéfice des générations futures.

Transformation locale et souveraineté économique

Insistant sur la nécessité pour les pays africains de mieux valoriser leurs ressources naturelles, le chef de l’État a affirmé avoir donné des instructions fermes à son ministre du Pétrole afin d’augmenter significativement la production nationale. Selon lui, les revenus issus des hydrocarbures doivent permettre de financer les politiques de développement. Cette vision économique, axée sur la rentabilité immédiate au service d’objectifs de long terme, traduit la volonté de renforcer la souveraineté financière du pays.

Brice Clotaire Oligui Nguema a également réaffirmé sa détermination à imposer la transformation locale du manganèse d’ici 2029. Déplorant le fait que cette ressource soit exportée à l’état brut avant d’être valorisée ailleurs, il a plaidé pour une rupture avec un modèle économique selon lui déséquilibré pour les pays africains. Pour le chef de l’Etat, l’Afrique ne peut plus se satisfaire de simples dividendes versés par des entreprises étrangères sans réelle maîtrise des mécanismes de calcul. Il a ainsi averti que les sociétés ne respectant pas les objectifs fixés par le Gabon pourraient être remplacées par d’autres partenaires prêts à investir dans la transformation locale.