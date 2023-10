Gabon : le Samu social désormais implanté dans les 9 provinces

Ecouter cet article Ecouter cet article

Avant-gardiste dans la médecine préventive de proximité, le service d’aide médicale d’urgence (Samu) social gabonais vient de s’inscrire définitivement dans les mémoires collectives. En effet, la structure coordonnée par le Dr. Wenceslas Yaba compte désormais une antenne dans les 9 provinces pour répondre aux besoins sanitaires des populations et ce, gratuitement.

Au nombre des rares fiertés du Gabon figure inéluctablement le Service d’aide médicale d’urgence social gabonais. Et pour cause, difficile de passer dans une localité de notre pays sans que les témoignages ne fassent les éloges de cet organe privé qui a tout de même choisi comme créneau « la médecine préventive de proximité ». Pour le Dr. Wenceslas Yaba et ses équipes, il s’agit simplement d’un don de soi pour la bonne cause.

Le Samu social gabonais plus que jamais près des populations

« Avec tout l’argent du monde, on ne fait pas des hommes, mais avec des hommes et qui aiment, on fait tout. Vivre, c’est apprendre à aimer », avait savamment indiqué l’abbé Pierre. Une philosophie humaine et philanthropique qui a été épousée par le Dr. Wenceslas Yaba et l’ensemble des personnels engagés dans cette aventure humaine.

D’ailleurs, le coordonnateur de l’outil social le plus efficace du pays a parcouru pas moins de 113 localités primaires et secondaires du Gabon en 2022. Un élan de solidarité qui s’est traduit par l’érection des antennes locales qui accueillent des bénévoles dévoués à la prise en charge médicale des nécessiteux.

Déjà 344 dépistages en seulement 3 jours

Alors que le mois d’octobre est dédié à la lutte contre les cancers féminins, le Samu social gabonais a décidé de jouer sa partition aux côtés des autorités publiques. Pour y parvenir, les samusocialisés peuvent compter sur l’accompagnement de la première dame Zita Oligui Nguema en qualité de marraine.

À seulement 72 heures d’activité sur le terrain, le Samu social gabonais a déjà des résultats probants. En effet, ce sont plus de 4476 prises en charge qui ont été faites sur les populations venues des différentes zones reculées. Pour ce qui est des dépistages, ce sont au total 344 pratiquées sur la gent féminine. Des données qui traduisent l’impact hors norme et ce, gratuitement.