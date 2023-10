Gabon-RDC : le processus de transition au cœur de l’échange entre le Gén. Oligui Nguema et Félix Tshisekedi

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 11 octobre 2023, le président de la Transition le Général Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Kinshasa en République Démocratique du Congo dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. Un déplacement qui a été l’occasion pour le chef de l’Etat gabonais de présenter à son homologue Félix Tshisekedi le processus de transition actuellement en cours.

En effet, après Malabo, Brazzaville, Bangui et Ndjamena, le président du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) est allé à la rencontre de son homologue de la République démocratique du Congo. Entre autres sujets abordés lors de cette entrevue les tenants et les aboutissants du processus de transition amorcé au Gabon.

Le Gén. Oligui Nguema et Félix Tshisekedi pour un renforcement des liens entre le Gabon et la RDC

Les deux chefs de l’État ont également profité de cette occasion pour aborder le sujet lié au renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Kinshasa ainsi que l’actualité sous-régionale et continentale. « Les deux personnalités se sont engagées à pérenniser les liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays depuis plusieurs décennies », indique le communiqué de la présidence de la République.

A noter que les questions de paix et de sécurité dans la sous-région, d’intérêt commun, notamment celles liées à la préservation de l’environnement sur lesquelles les deux pays sont impliqués ont également été passées en revue par les deux homologues. Le Général Brice Oligui Nguema s’est réjoui des échanges fructueux qu’il a eus avec son homologue de la République Démocratique du Congo, et a exhorté le peuple congolais à préserver la paix à l’orée de la tenue prochaine de l’élection présidentielle dans son pays.