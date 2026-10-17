Gabon : le PNPE organise un mini-salon de l’emploi et entrepreneuriat à Port-Gentil

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Le Pôle National de Promotion de l’Emploi (PNPE) organise, ce samedi 17 octobre 2026 de 9 à 17 heures, un mini-salon de l’emploi au Centre culturel Lambert OWONO de Port-Gentil. Cette initiative vise à rapprocher les demandeurs d’emploi, les porteurs de projets et les acteurs du monde professionnel, en leur offrant un cadre propice aux échanges et à la découverte d’opportunités.

Organisé sous le Très Haut Patronage de Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, et sous la supervision du ministère du Travail, du Plein Emploi et du Dialogue Social, cet événement s’inscrit dans la dynamique de promotion de l’emploi et de soutien à l’entrepreneuriat portée par les pouvoirs publics.

À travers cette rencontre, le PNPE entend renforcer la mise en relation entre les personnes à la recherche d’emploi et les acteurs susceptibles de contribuer à leur insertion professionnelle. Le mini-salon constitue également une opportunité pour les entrepreneurs et les porteurs de projets de présenter leurs initiatives, d’élargir leur réseau et d’échanger avec des interlocuteurs clés de l’environnement économique gabonais.

Au-delà de la mise en relation, cette initiative traduit la volonté du PNPE de diversifier ses actions de proximité et de rendre ses services plus accessibles aux populations, notamment dans les territoires où les besoins en accompagnement vers l’emploi et l’autonomisation économique demeurent importants.

Le choix de Port-Gentil (Ogooué Maritime) témoigne de l’intérêt accordé au potentiel économique local et à la nécessité de favoriser une meilleure adéquation entre les opportunités professionnelles et les compétences disponibles.

Ainsi, le PNPE invite les demandeurs d’emploi, les entrepreneurs et les porteurs de projets à prendre part à cette rencontre, qui se veut un espace d’échanges, d’orientation et de nouvelles perspectives professionnelles.