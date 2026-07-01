Gabon : le gouvernement accélère les préparatifs des festivités d’août

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À quelques semaines des célébrations du mois d’août, le gouvernement intensifie les préparatifs afin d’assurer le succès des principaux rendez-vous commémoratifs. Dans cette dynamique, le vice-président du gouvernement, Hermann Immongault, a présidé ce mardi 30 juin 2026, une séance de travail avec le comité d’organisation des festivités de l’indépendance. Cette rencontre visait à évaluer l’état d’avancement des préparatifs de la Journée du Drapeau, de la fête de l’Indépendance et de la Journée de la Libération, trois événements majeurs inscrits au calendrier national.

Au cours des échanges, les responsables des différents sous-comités ont présenté les actions déjà engagées ainsi que les étapes restant à finaliser. Hermann Immongault a rappelé les instructions données par le président de la République lors du dernier Conseil des ministres, invitant chaque membre du gouvernement à renforcer son implication dans l’organisation de ces célébrations. Il a insisté sur la nécessité de boucler l’ensemble des préparatifs au cours du mois de juillet, afin que tous les dispositifs soient opérationnels dès le début du mois d’août. Une nouvelle réunion élargie à l’ensemble des membres du gouvernement est d’ailleurs prévue pour harmoniser les informations et traiter les éventuelles difficultés.

Valoriser la culture et l’unité nationale

Le président du sous-comité Culture, Mikolo Fausther, a annoncé plusieurs innovations destinées à enrichir cette édition des festivités. Parmi elles figure la Coupe du Président, une compétition sportive réunissant les neuf provinces du pays, dont le lancement est prévu autour du 4 août et la finale le 17 août. Une grande parade culturelle sera également organisée avec la participation de treize groupes traditionnels représentant les différentes aires culturelles du Gabon, ainsi que des formations tradi-modernes, notamment des jeunes pratiquant la tcham. Trois groupes issus de communautés amies prendront également part à cette manifestation afin d’illustrer l’ouverture du Gabon vers l’Afrique et le reste du monde.

Les autorités entendent offrir des célébrations à la hauteur de leur portée historique et symbolique. La coordination entre les administrations concernées demeure au cœur du dispositif afin de garantir une organisation fluide, cohérente et sécurisée. En donnant davantage d’ampleur aux festivités, le gouvernement souhaite renforcer le sentiment d’unité nationale tout en mettant en valeur la richesse culturelle du pays, dans le respect des très hautes orientations du chef de l’État.