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SOS Prisonniers : les élèves de Mabignath sensibilisés sur les violences scolaires

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 19h46min
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Photo de famille lancement de la caravane de sensibilisation SOS Prisonniers © D.R.
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Face à la recrudescence préoccupante des incivilités, du harcèlement numérique et des altercations physiques au sein des établissements scolaires gabonais, la société civile et les institutions ont uni leurs forces pour lancer le lundi 18 mai dernier un vaste campagne de sensibilisation au sein des établissements scolaires. Cette campagne a été lancée à l’initiative de l’ONG SOS Prisonniers Gabon (SPG). Par ailleurs, elle est consacrée aux « Droits de l’Homme et violence en milieu scolaire ».

C’est le Lycée Georges Mabignath qui a servi de rampe de lancement à la campagne de sensibilisation sur les « Droits de l’Homme et violence en milieu scolaire ». Cette démarche cadre avec le projet Dignité en Détention. Ce projet est co-mis en œuvre par SOS Prisonniers Gabon et l’association Agir Ensemble pour les Droits Humains. C’est grâce au soutien financier de la Délégation de l’Union européenne au Gabon. Par ailleurs, une cohésion exemplaire entre les défenseurs des droits de l’homme devrait faire école.

SOS Prisonniers en première ligne dans la prévention !

En parcourant les salles de classe, les organisateurs rappellent que les droits humains sont universels et s’appliquent pleinement aux enfants. Face aux dérives qui fragilisent la communauté éducative et compromettent l’avenir des jeunes, la campagne insiste sur la violence. En effet, qu’elle soit verbale, physique ou numérique, elle constitue une atteinte grave aux droits de l’enfant. Ignorer les droits de l’autre, c’est laisser la violence s’installer.

À travers des messages axés sur la solidarité, le respect et la responsabilité individuelle, les animateurs ont encouragé la libération de la parole. Ces derniers ont martelé que briser le silence protège et sauve des vies. Par cette éducation citoyenne, les partenaires aspirent à bâtir un environnement scolaire sûr et protecteur. C’est un jalon indispensable pour la jeunesse. Cela fait écho à la vision portée par SOS Prisonniers Gabon à savoir « SPG, c’est enfin notre essor vers l’indépendance de la Justice. »

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 20 mai 2026 à 19h46min
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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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