Makokou : la municipalité interdit la vente de terrains aux étrangers 

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Face à la multiplication des transactions foncières informelles, la commune de Makokou a décidé de taper du poing sur la table. La municipalité vient de réaffirmer avec fermeté son opposition à la cession de parcelles et de terrains aux ressortissants étrangers. Par cette initiative, les autorités locales entendent reprendre en main la gestion du patrimoine foncier communal et mettre un terme à des pratiques jugées préjudiciables pour l’avenir des populations autochtones.

Dans le chef-lieu de la province de l’Ogooué-Ivindo, l’édile de la ville Jean Rita Milagolo, a tenu à rappeler le cadre réglementaire en vigueur, insistant sur le fait que la terre constitue un bien patrimonial précieux. Tout en soulignant la responsabilité directe des propriétaires et des vendeurs locaux, l’autorité municipale appelle les citoyens à faire preuve de civisme et de patriotisme. La prolifération de ventes entre particuliers non régulées menace en effet de déposséder les générations futures de leurs droits fonciers légitimes, indique Gabon Daily News.

Appels à des contrôles accrus et à des sanctions exemplaires

Cette prise de position de la mairie rejoint les inquiétudes exprimées depuis plusieurs mois par les acteurs de la société civile locale. En effet, la plateforme Métandou Mia Mekambo, est immédiatement montée au créneau pour saluer la fermeté du discours municipal, rapporte Gabon Daily News. Toutefois, l’organisation estime que les simples déclarations d’intention ne suffiront pas à endiguer le phénomène sur le terrain.

Afin d’assurer l’efficacité réelle de cet arrêté municipal, la plateforme réclame le déploiement sur le terrain de brigades de contrôle renforcées. Elle exige également l’application de sanctions administratives et judiciaires exemplaires à l’encontre des contrevenants, qu’il s’agisse des acquéreurs ou des intermédiaires. Pour les acteurs locaux, seule une vigilance accrue permettra d’assainir le marché foncier à Makokou et de préserver la souveraineté territoriale de la région.