Startups : au Gabon, le défi de survivre après l’incubation

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Selon une analyse relayée par Direct Infos Gabon, l’écosystème numérique gabonais affiche une dynamique encourageante en phase d’incubation, mais peine à transformer l’essai sur le marché. Malgré un taux de survie estimé à 68 % à court terme, les jeunes entreprises font face à des obstacles structurels qui fragilisent leur développement durable.

Au Gabon, les initiatives en faveur de l’entrepreneuriat numérique se multiplient, portées notamment par la Société d’Incubation Numérique du Gabon (SING). Pourtant, derrière l’enthousiasme des débuts, une réalité plus complexe s’impose : le passage de l’idée au marché reste un défi majeur.

Une incubation efficace, mais insuffisante à long terme

Comme le souligne Direct Infos Gabon, « l’écosystème numérique bouillonne d’idées, mais le passage […] au marché réel ressemble encore à un parcours du combattant ». Un constat qui met en lumière les limites du modèle actuel. Les chiffres restent toutefois encourageants. « Le taux de survie des startups accompagnées […] s’élève à 68 % sur une période de 2 à 3 ans », précise le média, preuve de l’efficacité de l’encadrement initial proposé par des structures comme la SING.

Mais cette réussite en phase d’incubation ne garantit pas la viabilité des projets à long terme. Une fois sorties de ces programmes, les startups se retrouvent confrontées à un environnement économique plus exigeant et moins structuré.

Trois obstacles structurels à la croissance des startups

L’après-incubation apparaît ainsi comme la phase la plus critique. Selon Direct Infos Gabon, les entrepreneurs gabonais se heurtent à trois principaux obstacles. D’abord, « le déficit de financement », marqué par l’absence de capital-risque et de relais financiers, limite fortement les capacités de croissance. Ensuite, la « mutation managériale » constitue un défi majeur : passer du statut de porteur de projet à celui de dirigeant exige des compétences souvent insuffisamment consolidées.

Enfin, « l’accès au marché » demeure un verrou important. Dans un tissu économique dominé par de grands acteurs, l’intégration des startups dans les chaînes de valeur reste difficile, freinant leur expansion.

Construire un véritable écosystème de croissance

Face à ces limites, les experts plaident pour une approche plus intégrée. « Le succès des startups ne doit plus se mesurer au nombre de projets incubés, mais à leur capacité à durer », insiste Direct Infos Gabon. L’enjeu est désormais de créer un véritable pont entre incubation et marché, en renforçant la collaboration entre l’État, la Chambre de commerce et le secteur privé. L’objectif étant de faciliter l’accès à la commande publique et privée.

Dans un contexte de diversification économique, la pérennisation des startups apparaît comme un levier stratégique pour le Gabon. Sans un accompagnement post-incubation solide et un environnement financier adapté, le risque est réel de voir disparaître des initiatives pourtant porteuses de transformation.