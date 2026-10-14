Gabon : Huguette Baugui, nouvelle Directrice générale adjointe du CGC !

Ecouter l'article

Le Conseil des ministres, présidé le 8 octobre 2026 par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a nommé Huguette Baugui épouse Ndiaye Directrice générale adjointe du Conseil gabonais des chargeurs (CGC). Ce choix du numéro vise à renforcer la direction de l’institution et d’accélérer les réformes visant à la rendre plus efficace au service de l’économie nationale.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par la volonté de renforcer l’efficacité de l’institution et d’accompagner les réformes engagées en faveur d’une meilleure contribution du secteur des transports et de la chaîne logistique à l’économie nationale.

Une connaissance approfondie du CGC

Administrateur Civil en Chef de catégorie A1, Huguette Baugui épouse Ndiaye connaît déjà l’environnement du Conseil Gabonais des Chargeurs. De 2011 à 2019, elle y a exercé les fonctions de Conseiller du Directeur Général chargé des Relations Internationales. Au cours de cette période, elle a notamment contribué à la préparation des réunions annuelles des mandataires ainsi qu’aux travaux des Conseils d’Administration.

Elle a également assuré le rôle de point focal Gabon auprès du Comité Directeur de l’Union des Conseils des Chargeurs (U.C.C.A). Cette expérience lui confère une connaissance des mécanismes de fonctionnement de l’institution, de ses partenaires et des enjeux liés à la coopération dans le domaine des chargeurs.

Un parcours construit autour de l’Administration et du secteur maritime

Diplômée de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) de Libreville (GABON), Huguette BAUGUI épse NDIAYE a également poursuivi sa formation à l’Institut Supérieur de Management (ISM) de Dakar et à l’Université Cheikh Anta Diop.bSon parcours professionnel s’est progressivement construit autour de l’Administration Publique et du secteur maritime.

Elle a notamment exercé en qualité de contrôleur des Affaires maritimes, cheffe de Station maritime, avant de prendre la tête du service des Gens de mer au Ministère de la Marine marchande. Elle a ensuite rejoint le cabinet du Directeur général de la Marine marchande en qualité d’Agent cadre, avant d’être nommée Directrice du Centre d’Etudes, de Documentation et de Recherches Maritimes (CEDREM).

Une expertise au croisement des enjeux portuaires et maritimes

Son expérience professionnelle l’a également amenée à prendre part à plusieurs réflexions et travaux portant sur des questions stratégiques pour le secteur maritime et portuaire, notamment la sûreté maritime, la sécurité des navires transbordeurs et le guichet unique portuaire. Ces différentes expériences constituent un socle qui pourrait contribuer à accompagner les chantiers du CGC, dans un environnement où la modernisation des procédures, l’amélioration de la chaîne logistique et le renforcement de la compétitivité constituent des enjeux majeurs.

À travers cette nomination, le CGC accueille ainsi à sa direction une responsable qui dispose à la fois d’une connaissance antérieure de l’institution et d’une expérience diversifiée dans les domaines administratif, maritime et portuaire.

La nouvelle directrice générale adjointe aura désormais pour mission de mettre cette expérience au service des objectifs de l’institution et des réformes engagées, dans une perspective d’efficacité et de contribution accrue au développement de l’économie nationale.