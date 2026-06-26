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Gabon : Communiqué final du Conseil des ministres du 25 juin 2026 

Photo de Gabon Media Time Gabon Media Time Follow on X Envoyer un courriel 26 juin 2026 à 8h40min
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Une vue du Conseil des ministres © D.R.
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Sous la Très Haute Présidence de Son Excellence Brice Clo taire OLIGUI NGUEMA, Président de la République, Chef de  l’État, Chef du Gouvernement, le Conseil des Ministres s’est réuni ce  jeudi 25 juin 2026, à 10 heures 00, dans la salle habituelle des délibéra tions, au Palais de la Présidence de la République. 

Le Conseil a rendu un vibrant hommage au Président de la Répu blique à l’occasion de son élévation à la Dignité de Grand-Croix de  l’Ordre International des Palmes Académiques du Conseil Africain et  Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES). Cette haute dis tinction, qui consacre les services éminents rendus à l’enseignement su périeur et à la recherche scientifique, témoigne de la reconnaissance de  la communauté académique africaine pour l’engagement personnel et  soutenu du Chef de l’État en faveur de l’éducation et du savoir. 

Prenant  la parole à son tour, le Président de la République a exhorté le Gouver nement à prendre toute la mesure de cette responsabilité et à traduire cet  engagement en actes concrets, visibles et mesurables au bénéfice des  générations présentes et futures. 

Revenant sur le discours sur l’état de la Nation prononcé le 15 juin  2026 devant le Parlement réuni en Congrès, le Président de la  République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement, a rappelé que cet  exercice n’avait rien d’une formalité protocolaire, mais constituait une  parole d’engagement solennel envers le peuple gabonais. À ce titre, il a  tenu à rappeler au Gouvernement les exigences concrètes découlant de  cette obligation constitutionnelle, dont la pleine et diligente exécution  conditionne la crédibilité de l’action publique et la confiance des  citoyens dans les institutions de la République. 

La première exigence est celle de la sacralité des décisions du  Conseil des Ministres. Le Président de la République a fermement  rappelé qu’aucune décision adoptée en Conseil des Ministres ne saurait  être remise en cause une fois arrêtée. En tant qu’organe suprême de  décision de l’exécutif, le Conseil des Ministres engage par ses  délibérations le Gouvernement dans sa collégialité, et aucun membre du  Gouvernement ne peut s’en désolidariser après que la décision a été  prise. C’est précisément pour cette raison qu’il a rappelé l’exigence de  dossiers solides et rigoureusement instruits en amont ; le Conseil  interministériel devant remplir pleinement son rôle d’étape préalable  obligatoire de maturation, d’arbitrage et de coordination  interministérielle, et non être réduit à une formalité vidée de sa  substance.

Il a, dans ce sens, solennellement rappelé la responsabilité personnelle  et directe du Vice-Président du Gouvernement et du Secrétaire Général  de la Présidence de la République dans la qualité de la mise en œuvre de  cette instruction, dont le respect conditionne la rigueur et la cohérence  de l’action gouvernementale. 

Deuxième exigence : l’évaluation préalable de toute réforme  juridique soumise au Conseil des Ministres. Le Président de la  République a rappelé qu’une réforme juridique est la conclusion d’une  réflexion approfondie et documentée, jamais son point de départ. En ce  sens, il a exhorté le Gouvernement à renforcer substantiellement la  qualité des études d’impact ex ante accompagnant tout projet de texte,  afin d’en mesurer suffisamment en amont les implications financières,  techniques et opérationnelles, et d’éviter que des réformes mal préparées  n’engendrent des effets contraires aux objectifs poursuivis. 

Troisième exigence : l’amélioration des relations entre le  Gouvernement et le Parlement. Le Président de la République a appelé à  une collaboration féconde, profonde, méthodique et loyale avec le  pouvoir législatif. Il a souhaité que le programme législatif et  réglementaire de l’exécutif soit systématiquement partagé en amont  avec le Parlement, afin d’assurer une harmonisation précoce des  positions et de prévenir les blocages susceptibles de nuire à la bonne  marche de la production normative et à la cohérence de l’action  publique. 

Sur un tout autre plan, rappelant ses récents échanges avec les  diplomates accrédités au Gabon, le Président de la République a  réaffirmé sa volonté de faire de la promotion du commerce intra-africain  une priorité stratégique de l’action gouvernementale. Favoriser les  importations en provenance des pays africains, notamment en matière  de produits alimentaires, c’est contribuer activement à l’intégration des  économies du continent et à une prospérité partagée entre États frères. Il  a tenu à souligner que cette orientation ne relevait pas d’une posture  diplomatique, mais d’une directive ferme dont il attend du  Gouvernement une traduction immédiate et résolue en actes concrets et  mesurables. 

Enfin, le Président de la République a exhorté le Gouvernement à  préparer avec soin et solennité les trois grandes célébrations nationales  du mois d’août : le 9 août, fête du Drapeau ; le 17 août, fête de l’Indé pendance ; et le 30 août, fête de la Libération qui se deroulera dans la province de l’Ogooué Ivindo. Il a rappelé que ces dates ne sont pas de  simples cérémonies protocolaires, mais des moments de communion  profonde avec les populations, chargés d’une symbolique nationale  forte. À ce titre, il a demandé à chaque membre du Gouvernement de s’y  mobiliser personnellement et à la hauteur de ce que chacune de ces  commémorations représente pour la Nation et pour l’unité du peuple ga 

bonais.

PROJETS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 

Le Conseil des Ministres a délibéré sur les affaires suivantes : 

MINISTERE DES TRANSPPORTS, DE LA MARINE  MARCHANDE, CHARGE DE LA LOGISTIQUE 

Projet de loi portant création, attributions et organisation de  la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Interna tionale (CNNII). 

Le présent projet de loi, pris en application des dispositions de  l’ordonnance n° 03/PR/2013 du 21 février 2013 portant réorganisation  des transports fluviaux et lagunaires et des opérations de cabotage en  République Gabonaise, vise à régulariser la situation juridique et  institutionnelle de la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et  Internationale (CNNII), appelée à succéder à l’ancienne Compagnie de  Navigation Intérieure. 

Pour exercer pleinement ses missions dans les domaines du  transport maritime, fluvial et lagunaire, ce projet de loi vise à soutenir la  mise en œuvre du plan de relance stratégique de la Compagnie et à  renforcer la compétitivité ainsi que la souveraineté logistique du Gabon. 

La réforme engagée a également pour objectif de contribuer à la  lutte contre la vie chère, à travers la réduction des coûts de transport et  l’amélioration de l’approvisionnement des populations. 

Sur le plan organique, la Compagnie est administrée par un  Conseil d’Administration, une Direction Générale et un Agent  Comptable. 

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE 

Projet de décret portant organisation de la sécurité de cer taines hautes personnalités de l’État. 

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 95 de la Constitution, porte organisation de la sécurité de  certaines hautes personnalités de l’État.

Il s’inscrit dans un contexte marqué par l’évolution des défis  sécuritaires et répond à la nécessité d’adapter et de renforcer le cadre  juridique encadrant la protection des hautes autorités de la République,  afin de garantir la continuité des institutions, leur stabilité ainsi que  l’exercice serein des hautes responsabilités de l’État. 

À cet effet, le texte définit les principes généraux relatifs à la  sécurité des hautes personnalités de l’État, précise les catégories de  bénéficiaires et fixe les modalités de leur protection par les Forces de  Défense et de Sécurité. 

Cette réforme vise à assurer une meilleure organisation du  dispositif de protection des institutions et des responsables publics, tout  en garantissant un encadrement harmonisé et cohérent des personnels  affectés à ces missions de haute sécurité. 

MINISTERE DE L’ACCES UNIVERSEL A L’EAU ET A  L’ENERGIE 

Présentation du projet de loi relatif à la société « La Gabonaise  des Eaux ». 

Présentation du projet de loi relatif à la société « Électricité du  Gabon ». 

Les deux projets de loi ci-dessus mentionnés, pris en application  des dispositions de l’article 94 de la Constitution et des articles 30 et 31  de la loi n° 11/82 du 24 janvier 1983 portant régime juridique des  établissements publics, des sociétés d’État, des sociétés d’économie  mixte et des sociétés à participation financière publique, portent  création, attributions et organisation des sociétés suivantes : la  Gabonaise des Eaux et Électricité du Gabon. 

Ces projets de textes s’inscrivent dans le cadre de la réforme visant  à scinder les activités eau et électricité de la Société d’Énergie et d’Eau  du Gabon (SEEG) et à doter les secteurs de l’eau potable et de  l’électricité d’opérateurs publics dédiés et spécialisés. 

L’adoption de ces projets de loi prévoit la création de la  « Gabonaise des Eaux » et d’ « Électricité du Gabon » sous forme de  sociétés d’économie mixte, chargées d’assurer, pour le compte de l’État,  l’exploitation du service public de l’eau potable, notamment à travers la  production, le transport, le stockage, la distribution et la  commercialisation de l’eau, ainsi que le renforcement des infrastructures énergétiques, la promotion de la transition énergétique et la sécurité de  l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national. La création de ces entités vise à garantir la continuité et  l’amélioration du service public, à renforcer les capacités de gestion des  infrastructures hydrauliques et énergétiques, et à accompagner les  objectifs nationaux d’accès universel à l’eau potable et à l’électricité. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE LA  DECENTRALISATION 

Examen du projet de loi portant programmation sécuritaire  pour la période 2026-2030 

Le présent projet de loi, pris en application de l’article 94 de la  Constitution, porte programmation sécuritaire pour la période 2026- 2030. 

Il s’inscrit dans un contexte marqué par l’évolution et la  diversification des menaces sécuritaires, tant au niveau international que  national, notamment le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les  cybermenaces et les défis croissants liés à la protection des populations  et à la préservation de l’intégrité du territoire national. Face à ces enjeux,  ce texte vise à doter les Forces de Police Nationale des moyens  humains, matériels et technologiques nécessaires à l’accomplissement  efficace de leurs missions, tout en accompagnant le repositionnement  stratégique de la sécurité intérieure. 

À cet effet, la programmation prévoit le renforcement progressif et  structuré des capacités opérationnelles de la Police Nationale, ainsi que  l’adaptation continue de ses moyens aux exigences nouvelles de sécurité  et de protection des citoyens. 

De manière plus spécifique, cette réforme poursuit quatre objectifs  majeurs : moderniser et étendre le maillage territorial des Forces de  Police Nationale ; renforcer les compétences et la résilience des  personnels face aux menaces émergentes ; consolider la relation de  confiance entre les forces de sécurité et les populations ; et promouvoir  une coopération renforcée avec les partenaires bilatéraux et  multilatéraux en matière de sécurité.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA  COOPERATION, CHARGE DE L’INTEGRATION ET DE LA  DIASPORA 

Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de partena riat économique mondial signé entre le Gouvernement de la  République Gabonaise et le Gouvernement des Émirats  Arabes Unis, le 06 février 2026 à Abu Dhabi.  

Signé le 06 février 2026 à Abu Dhabi, cet accord s’inscrit dans la  dynamique de renforcement du partenariat stratégique entre le Gabon et  les Émirats Arabes Unis, fondé sur la coopération économique et une  vision commune du développement durable. 

Il institue une zone de libre-échange destinée à répondre aux attentes  des deux parties en matière de transfert de technologies, d’élargissement  des échanges commerciaux, de promotion de procédures douanières  efficaces et transparentes, de soutien à la croissance et au  développement des petites et moyennes entreprises, ainsi que  d’établissement d’un cadre juridique et commercial stable, lisible et  sécurisé. 

Cette nouvelle dynamique de coopération économique se traduira  concrètement par la libéralisation et l’expansion du commerce des biens  et des services, dans l’intérêt commun et pour le bénéfice mutuel des  deux peuples et de leurs économies respectives. 

Projet de loi autorisant la ratification de l’Accord de l’exécution des sentences pénales entre la République Gabo naise et la République de CUBA signé le 27 septembre 2025 à  la Havane. 

Signé le 27 septembre 2025, cet accord s’inscrit dans le cadre du  renforcement de la coopération bilatérale entre le Gabon et Cuba. Il a  pour objet le transfèrement des ressortissants condamnés d’une Partie  vers le territoire de l’autre Partie dont ils sont nationaux, en vue d’y  exécuter la peine prononcée à leur encontre. 

Cet accord, qui renforce l’entraide judiciaire entre les deux États,  poursuit plusieurs objectifs complémentaires. Il permettra à tout  ressortissant gabonais condamné à Cuba de purger sa peine dans un  environnement national, sans barrière linguistique ni culturelle, et dans la proximité de sa famille. Il facilitera également la préparation de sa  réinsertion sociale et contribuera à la prévention de la récidive après la  libération. Enfin, cet instrument juridique constitue un mécanisme  supplémentaire de protection des ressortissants gabonais condamnés à  l’étranger, en garantissant le respect de leur dignité et de leurs droits  fondamentaux dans des conditions d’exécution de peine adaptées. 

MINISTERE DE LA REFORME ET DES RELATIONS AVEC  LES INSTITUTIONS 

Projet de loi organique fixant l’organisation, le fonctionnement  et la procédure suivie devant la Cour Constitutionnelle. 

Le présent projet de loi organique, pris en application de l’article  113 de la Constitution, fixe l’organisation, le fonctionnement et la  procédure suivie devant la Cour Constitutionnelle. 

Ce texte vise à renforcer et à moderniser le cadre juridique  régissant la plus haute juridiction en matière constitutionnelle, garante  du respect de la Constitution, des droits fondamentaux, des libertés  publiques ainsi que de la régularité des consultations électorales et  référendaires. 

Le projet de loi organique précise les compétences de la Cour  Constitutionnelle, sa composition ainsi que les modalités de désignation,  de mandat, de protection et de responsabilité de ses membres. Il  consacre une Cour composée de neuf Juges Constitutionnels nommés  pour un mandat de huit (8) ans, renouvelable, auxquels s’ajoutent des  membres de droit, et réaffirme avec force son indépendance à l’égard  des pouvoirs exécutif et législatif. 

Cette réforme poursuit un triple objectif : consolider l’État de droit et  la sécurité juridique des institutions ; garantir une meilleure régulation  du fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels ; et assurer une  plus grande transparence dans l’exercice du contrôle de  constitutionnalité, la gestion du contentieux électoral et la protection  effective des droits et libertés consacrés par la Constitution. 

Projet de loi autorisant le Président de la République, chef de  l’État, Chef du Gouvernement, à légiférer par ordonnance  pendant l’intersession parlementaire.

Pris en application des dispositions de l’article 99, alinéa 1er, de la loi  référendaire n° 002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution  de la République Gabonaise, le présent projet de loi a pour objet  d’autoriser le Président de la République, Chef de l’État, Chef du  Gouvernement, à légiférer par voie d’ordonnance en cas d’urgence,  durant les périodes d’intersession parlementaire. 

Projet de décret portant composition du Cabinet du Président,  du Vice-président et des Secrétariats des autres membres du  Bureau exécutif de la Commission Nationale des Droits de  l’Homme. 

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 56 de la loi n° 023/2024 du 21 novembre 2024 portant  réorganisation de la Commission Nationale des Droits de l’Homme en  République Gabonaise, porte composition du cabinet du Président, du  cabinet du Vice-Président et des secrétariats des autres membres du  Bureau exécutif de la Commission Nationale des Droits de l’Homme. 

Ce texte s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif  institutionnel de promotion et de protection des droits de l’Homme,  conformément aux principes constitutionnels et aux engagements  internationaux de la République Gabonaise.  

Il vise à préciser l’organisation administrative et fonctionnelle des  organes dirigeants de cette Autorité Administrative Indépendante, en  leur garantissant un appui administratif, technique, sécuritaire et  logistique adapté à l’exercice de leurs missions, tout en assurant une  meilleure coordination des travaux et la confidentialité nécessaire à leur  bon accomplissement. 

Sur le plan organique, le texte fixe la composition du Bureau  exécutif, constitué d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Rapporteur  et d’un Rapporteur adjoint. Il détermine également la composition des  cabinets et secrétariats placés auprès de ces responsables, et précise la  durée et les conditions d’exercice de leur mandat ainsi que les modalités  de leur nomination. 

Projet de loi déterminant des emplois, fonctions civils  supérieurs de l’État et leurs conditions et modalités d’accès ;

Projet de loi organique déterminant les emplois et fonctions de  souveraineté ainsi que les conditions et modalités d’accès 

Les présents projets de lois, pris en application des dispositions de  l’article 55 de la Constitution, déterminent les conditions et modalités  d’accès aux emplois et fonctions civils supérieurs de l’État et aux  emplois et fonctions de souveraineté. 

Ces deux projets de textes comportent chacun neuf articles répartis  en cinq chapitres portant respectivement sur les définitions, la  classification des emplois et fonctions civils supérieurs de l’État ou de  souveraineté, les conditions et modalités d’accès auxdits emplois et  fonctions, les voies de recours ainsi que les dispositions diverses et  finales. 

L’adoption de ces projets de lois vise à mettre fin aux irrégularités  et aux pratiques discrétionnaires constatées en matière de nominations à  certains emplois et fonctions civils supérieurs de l’État et à certains  emplois et fonctions de souveraineté, en instaurant un cadre juridique  clair, transparent et objectif, garant de l’égal accès des citoyens aux  emplois publics et du respect du principe de légalité dans la gestion des  ressources humaines de l’État. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA  DETTE ET DES PARTICIPATIONS, CHARGE DE LA LUTTE  CONTRE LA VIE CHERE 

Projet de décret portant approbation des statuts de l’Agence  Gabonaise de Développement de l’Économie Verte (AGA DEV). 

Le présent décret, pris en application des dispositions de l’article 5  de la loi n° 038/2025 du 31 décembre 2025, porte approbation des  statuts de l’Agence Gabonaise de Développement de l’Économie Verte,  en abrégé « AGADEV ». 

Afin d’assurer efficacement ses missions de conceptualisation, de  financement, de mise en place, de déploiement et de promotion de  l’économie verte, l’AGADEV est dotée de trois organes, conformément  au modèle d’organisation des établissements publics à caractère  industriel et commercial en République Gabonaise, à savoir : un Conseil  d’Administration, organe délibérant et décisionnel ; une Direction Générale, chargée de l’exécution des décisions du Conseil  d’Administration et de la gestion courante de l’Agence ; et un Agent Comptable, responsable de la gestion financière et comptable de  l’établissement. 

Les statuts ainsi approuvés fixent l’ensemble des modalités  organisationnelles et fonctionnelles permettant à l’AGADEV d’exercer  ses activités, qui portent notamment sur la monétisation des crédits  carbone et des crédits biodiversité, la valorisation des autres actifs du  capital naturel, le développement du pôle d’excellence de l’économie  verte et la mobilisation de financements verts au bénéfice du Gabon. 

Projet de décret instituant le logo du Corps Paramilitaire des  Douanes

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 95 de la Constitution, vise à doter le Corps Paramilitaire des  Douanes d’un signe graphique institutionnel unique, juridiquement  consacré, destiné à son identification officielle et à sa communication  institutionnelle, tant interne qu’externe. 

Le texte comprend huit articles portant respectivement sur  l’adoption du logo, sa qualification institutionnelle, sa description  graphique détaillée, ses éléments constitutifs indissociables, sa  représentation en annexe, les sanctions applicables en cas d’usage non  autorisé, ainsi que les modalités de sa publication et de sa diffusion. 

L’adoption de ce décret permet de sécuriser juridiquement l’identité  visuelle du Corps Paramilitaire des Douanes, d’en officialiser l’usage et  de renforcer la lisibilité et la cohérence de sa représentation  institutionnelle auprès des partenaires et du public. 

Projet de décret portant création et composition du drapeau  du Corps Paramilitaire des Douanes. 

Le présent projet de décret pris en application de l’ordonnance  n°004/PR/2025, qui modifie certaines dispositions de la loi n°004/98 du  20 février 1998 relative à l’organisation générale de la Défense  Nationale et de la Sécurité Publique, porte création et composition du  drapeau du Corps Paramilitaire des Douanes. 

Il comprend huit (8) articles portant sur sa qualification  institutionnelle, sa description graphique détaillée, ses éléments indissociables, la représentation annexée ainsi que sa publication et sa  diffusion. 

Projet de décret fixant les plafonds des rémunérations des Pré sidents, Vice-présidents et membres permanents des organes  délibérants et des personnels dirigeants des Autorités Adminis tratives Indépendantes. 

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 95 de la Constitution, fixe les modalités et les plafonds  applicables aux rémunérations des Présidents, Vice-Présidents, membres  des organes délibérants et personnels dirigeants des Autorités  Administratives Indépendantes. 

Le texte s’articule autour de dix-huit (18) articles répartis en quatre  chapitres portant respectivement sur les dispositions générales, le  plafonnement des rémunérations, le régime fiscal et social applicable,  ainsi que les dispositions diverses et finales. 

Ce projet de décret s’inscrit dans le cadre de la politique de  transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances  publiques, en instaurant un encadrement rigoureux et harmonisé des  rémunérations au sein des Autorités Administratives Indépendantes, afin  de garantir une utilisation rationnelle et équitable des deniers publics. 

Brigades Mixtes de Contrôle et d’Inspection en République  Gabonaise. 

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 95 de la Constitution, porte création, attributions, organisation et  fonctionnement des Brigades Mixtes de Contrôle et d’Inspection en  République Gabonaise (BMCI). 

Ce texte répond à la nécessité de remédier au manque de  coordination entre les différentes administrations compétentes en  matière de contrôle et de lutter plus efficacement contre les pratiques  commerciales illicites, la fraude, la contrefaçon ainsi que la  commercialisation de produits non conformes aux normes en vigueur.  

À cet effet, il porte création des Brigades Mixtes de Contrôle et  d’Inspection, mécanisme interministériel chargé de conduire des  opérations conjointes de contrôle, d’inspection et de vérification dans les  domaines économique, commercial, sanitaire, douanier, technique et de  protection du consommateur, sur l’ensemble du territoire national. Cette réforme vise à améliorer la surveillance du marché, à  renforcer la protection des consommateurs et à garantir le respect des  normes techniques, sanitaires et commerciales en vigueur. 

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, CHARGE DE LA  PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FEMME 

Projet de décret portant attributions et organisation du Minis tère des Affaires Sociales, chargé de la Protection de l’Enfance et de la Femme. 

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 69, alinéa 3 de la Constitution, porte attributions et  organisation du Ministère des Affaires Sociales chargé de la Protection  de l’Enfance et de la Femme. 

Ce ministère a pour mission de concevoir, de coordonner et de  mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’affaires  sociales, de protection de l’enfance et de promotion des droits de la  femme. 

Le texte comprend treize articles répartis en trois chapitres portant  respectivement sur les attributions du ministère, son organisation et les  dispositions diverses et finales.  

Pour l’accomplissement de ses missions, le Ministère s’articule  autour du Cabinet du Ministre et des services qui lui sont rattachés, du  Secrétariat Général, de l’Inspection Générale des Services, des  Directions Générales compétentes, ainsi que des établissements et  organismes placés sous sa tutelle. 

Projet de décret instituant la Journée Nationale de la Personne  Retraitée et de la Personne Âgée. 

Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de  l’article 95 de la Constitution, institue la Journée Nationale du Retraité  et de la Personne Âgée en République gabonaise.  

Ce texte s’inscrit dans la volonté des pouvoirs publics de recon naître la contribution des retraités et des personnes âgées au développe ment du pays, de promouvoir la solidarité intergénérationnelle et de sen sibiliser la société aux enjeux liés au vieillissement.

Ce projet de décret consacre l’institution d’une Journée Nationale  du Retraité et de la Personne Âgée, célébrée le 1er octobre de chaque  année sur toute l’étendue du territoire national. Cette date, alignée sur la  Journée internationale des personnes âgées instituée par l’Organisation  des Nations Unies, vise à mettre à l’honneur les retraités et les aînés,  tout en favorisant la transmission des valeurs de respect, de reconnais 

sance et de mémoire collective. 

Cette initiative a pour objectif de renforcer la cohésion sociale, de  valoriser l’expérience et l’apport des personnes âgées à la société ainsi  que d’encourager une meilleure prise en compte de leurs  préoccupations.  

POLITIQUE GENERALE 

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE ET DE LA  DECENTRALISATION 

Au terme de la présentation du Ministre, le Conseil a approuvé  l’invitation de notre pays à prendre part au Cinquième Sommet des  Chefs de Police des Nations Unies, prévu à New-York, aux Etats-Unis,  les 7 et 8 juillet 2026.  

Cette rencontre d’un intérêt majeur permettra un partage  d’expériences, une mutualisation des politiques publiques en matière de  paix, de sécurité et de développement durable. 

Ce Sommet donnera également l’opportunité de mettre en lumière  les compétences des Forces de Police de notre pays dans leurs missions  régaliennes en lien avec la formation, la digitalisation et la cyber  sécurité. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA  DETTE ET DES PARTICIPATIONS, CHARGE DE LA LUTTE  CONTRE LA VIE CHERE 

Sur présentation du Ministre, le Conseil a approuvé la mise en  œuvre de la feuille de route issue des travaux du Haut Conseil pour  l’Investissement (HCI). Ce document stratégique est le fruit d’un large  processus de concertation ayant réuni plus de 1 100 participants des  secteurs public et privé, en vue d’identifier les réformes prioritaires  nécessaires au renforcement de l’attractivité économique du Gabon et au  développement d’un secteur privé dynamique et compétitif. À cet effet, le Conseil a autorisé les administrations concernées à  engager sans délai la mise en œuvre des recommandations retenues,  lesquelles portent notamment sur le renforcement de la sécurité  juridique des investissements, l’amélioration de la compétitivité  logistique, la consolidation de la gouvernance des établissements  publics ainsi que le renforcement de l’inclusion des petites et moyennes  entreprises dans la commande publique. 

La mise en œuvre de ces mesures vise à améliorer durablement  l’environnement des affaires, à stimuler les investissements productifs, à  favoriser la création d’emplois et à accroître la contribution du secteur  privé à la croissance économique nationale. Un mécanisme de suivi 

évaluation sera mis en place afin de garantir l’exécution effective des  réformes engagées, d’en mesurer les résultats et d’assurer l’atteinte des  objectifs fixés dans les délais impartis. 

MINISTERE DE LA SANTE 

Le Conseil des Ministres a pris bonne note de la communication  de Madame le Ministre relative à l’achèvement des travaux de  réhabilitation, d’extension et d’équipement du Laboratoire National de  Santé Publique (LNSP). Le Conseil a marqué son accord pour  l’inauguration de cette structure de référence nationale, qui dispose  désormais de capacités renforcées pour offrir une large gamme  d’analyses médicales couvrant la bactériologie, la biochimie,  l’hématologie, l’immuno-sérologie, la myco-bactériologie, la  parasitologie et la virologie, ainsi qu’un appui à la surveillance  épidémiologique et à la recherche en matière de maladies émergentes,  épidémiques, endémiques et génétiques. 

Le Conseil a également pris acte de la communication relative à la  situation épidémiologique liée à la Maladie à Virus Ebola (MVE),  déclarée le 15 mai 2026 par les autorités sanitaires de la République  Démocratique du Congo (RDC) dans la province de l’Ituri, au nord-est  du pays. Face à cette flambée épidémique et conformément aux  recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le  Gabon a procédé au renforcement des mesures de prévention, de  surveillance, de préparation et de sensibilisation des populations, ainsi  qu’à la sécurisation des points d’entrée sur le territoire national, sous la  coordination du Centre des Opérations d’Urgence de Santé Publique du 

Gabon (COUSP). 

Il convient de souligner qu’à ce jour, aucun cas de Maladie à Virus  Ebola n’a été recensé sur le territoire national. 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DU  DEVELOPPEMENT RURAL 

Le Conseil des Ministres a pris acte de la communication relative à  la situation du parc d’engins agricoles acquis dans le cadre de la  modernisation du secteur agricole et du renforcement de la souveraineté  alimentaire.  

Cette communication a mis en évidence des insuffisances liées à la  réception complète des équipements, à leur enregistrement au  patrimoine de l’État et aux modalités de leur gestion.  

Le Gouvernement a également noté les actions engagées pour  régulariser la situation, notamment à travers l’identification,  l’immatriculation et l’assurance des matériels concernés. Les mesures  envisagées visent à renforcer la gestion, la maintenance et l’utilisation  optimale de ces équipements grâce à la mise en place d’un cadre  réglementaire approprié. 

MINISTERE DU COMMERCE, DESPME/PMI ET DE  L’ENTREPRENEURIAT DES JEUNES 

Au terme de la présentation du Ministre, le Conseil a approuvé  l’organisation du 14 au 19 août 2026, sur le site du Stade d’Amitié sino gabonaise, de la deuxième édition de la Foire Commerciale de  l’Indépendance sous le thème « Valorisation de l’Indépendance  nationale à travers la promotion des produits et des savoir-faire  locaux ». 

MINISTERE DU TOURISME DURABLE ET DE L’ARTISANAT 

Le Conseil a autorisé le Ministre à prendre part à la 69ème réunion de la  commission régionale de l’ONU Tourisme pour l’Afrique et à la  Conférence thématique sur « le renforcement du capital humain pour  stimuler la croissance du tourisme en Afrique » qui auront lieu du 02  au 04 juillet 2026, à Mahé, aux Seychelles.

MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, DU  RAYONNEMENT CULTUREL ET DES ARTS, CHARGE DE LA  VIE ASSOCIATIVE 

Le Conseil a pris bonne note de l’état d’avancement du processus de  restructuration, de normalisation et de redynamisation du Conseil  National de la Jeunesse du Gabon (CNJG). 

Cette vaste restructuration vise la refondation du CNJG afin de doter  notre pays d’une organisation moderne, inclusive, représentative et  capable d’accompagner efficacement les politiques publiques en faveur  de la jeunesse. 

NOMINATIONS 

Enfin, le Conseil des Ministres a entériné les mesures individuelles  suivantes : 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Cabinet du Vice-Président de la République 

Conseiller Spécial du Président de la République : Mme Martine MABIALA. 

MINISTERE DES TRANSPORTS, DE LA MARINE  MARCHANDE, CHARGE DE LA LOGISTIQUE 

ADMINISTRATION SOUS TUTELLE OFFICE DES PORTS ET  RADES DU GABON (OPRAG) 

DIRECTION GENERALE 

DIRECTION REGIONALE DE L’OGOOUE-MARITIME 

Conseiller du Directeur Général auprès du Directeur Régional  de Port-Gentil : Mme. Pélagie Tatiana BOUSSEYI. 

MINISTERE DU LOGEMENT, DE L’HABITAT, DE  L’URBANISME ET DU CADASTRE 

ADMINISTRATION SOUS-TUTELLE 

ECOLE NATIONALE DU CADASTRE ET DES SCIENCES  GEODESIQUES (ENCSG) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : Général SIPAMIO BERRE. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE, DE LA  DIGITALISATION ET DE L’INNOVATION 

ADMINISTRATION SOUS-TUTELLE  

AGENCE NATIONALE DES INFRASTRUCTURES  NUMERIQUES ET DES FREQUENCES (ANINF) 

DIRECTION GENERALE 

Conseiller du Directeur Général : M. Edgard NDONG OWONO. 

MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX CHARGE  DES DROITS HUMAINS 

CABINET DU MINISTRE 

Conseiller chargé des Greffes : M. Joseph SAMBA. – Conseiller Technique chargé des Questions Pénitentiaires :  Mme Marie-Hélène MALEGA. 

Conseiller en Communication : M. Sidney MBINA. 

MINISTERE DE LA REFORME ET DES RELATIONS AVEC  LES INSTITUTIONS 

AUTORITES ADMINISTRATIVES ET INDEPENDANTES 

COMMISSION NATIONALE DE LA DEMOCRATIE ET DE LA  PARTICIPATION CITOYENNE (CNDPC) 

Vice-Président 1 : Mme. Brigitte KOUMBA.

AUTORITE DE REGULATION DU SECTEUR DE L’EAU  POTABLE ET DE L’ENERGIE (ARSEE) 

CABINET DU PRESIDENT DU CONSEIL DE REGULATION 

Assistant Juridique du Président du Conseil de Régulation : Mme Ledoux Leila MOUGOULA MAMBIDY. 

Agent de Sécurité du Président du Conseil de Régulation : Ad judant-Chef Major EBOUNOU Francklin. 

SECRETARIAT EXECUTIF 

Secrétaire Exécutif Adjoint : Mme. Arielle AGNEGHE NAILA. – Commissaire en charge des Questions de Production,  d’Économie et Tarification : M. Innocent BITEGHE. 

Commissaire en charge des Questions Juridiques, de la Rè glementation et de la Stratégie : Mme Clara NGOUNDOU. – Commissaire aux Affaires Sociaux et aux Ressources Hu maines : Mme Ludvine Sandra OYOUA. 

Commissaire en charge de la statistique, des Questions de Sé curité des Systèmes d’Information et de Support : M. Ghislain  Ignace ONANGA AMBENGHAT. 

Directeur de la Protection des Consommateurs, des Affaires  Juridiques et de la Coopération : M. Jean Firmin ANKELE. – Directeur des Affaires Administratives et Financières : M. Éric  Géorges DIOUF. 

Directeur des Systèmes d’Information et des Archives : M.  Maxime MAPAGA. 

Conseiller du Secrétaire Exécutif en charge des Questions  d’Infrastructures de Production : M. Christian LEYIKA. 

Conseiller du Secrétaire Exécutif en charge du Management,  de la Gestion Administrative et de la Stratégie : M. Fabrice  WADA. 

Conseiller du Secrétaire Exécutif en charge des Questions Fi nancières, de la Comptabilité, de l’Audit et de Gestion des Risques : M. Jean Baptiste ONDO-OBIANG. 

MINISTERE DU PETROLE ET DU GAZ

ADMINISTRATION SOUS TUTELLE SOCIETE GABONAISE  D’ENTREPOSAGE DES PRODUITS PETROLIERS (SGEPP) 

DIRECTION GENERALE 

Conseiller du Directeur Général : Mme. ABOGHE MAROU MA épouse OYONO EBUKA Caroline Pressilia. 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA  DETTE ET DES PARTICIPATIONS, CHARGE DE LA LUTTE  CONTRE LA VIE CHERE 

CABINET DU MINISTRE 

Conseiller Technique : M. Ernest CAESAR D’OLIVEIRA. 

DIRECTION GENERALE DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE  ET DU TRESOR 

– Agent Comptable de la Société Équatoriale des Mines (SEM) :  Mme Petula Janice TSINGA TSOUNOUGOU, en remplacement  de M. Marcel INGAGA 

ADMINISTRATIONS SOUS TUTELLE  

CAISSE DES PENSIONS ET DES PRESTATIONS FAMILIALES  (CPPF) 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES 

Contrôleur Budgétaire : M. Lazare MBADINGA. 

CAISSE DE STABILISATION ET DE PEREQUATION  (CAISTAB) 

DIRECTION GENERALE 

Conseiller du Directeur Général : M. Fidèle Loïc Evrard  ASSOUM MVE. 

MINISTERE DES MINES ET DES RESSOURCES GEOLOGIQUES 

CABINET DU MINISTRE 

Directeur de Cabinet : M. Sylvain OLAME NDONG. – Conseiller Stratégique : M. Wesbert MOUSSOUNDA  NGOUMBA. 

Conseiller Juridique : M. Jean-Baptiste BEMBELENY. – Conseiller en Communication : Mme Marinette ENGONGA. – Conseiller Economique et Financier : M. Bruno NGUEMA  ONDO. 

Conseillers Techniques : 

MM. 

• Jean Clément BEYEME ZOGO ; 

• Eugène BE MEZEME ; 

• Ange Davy MBOUMBOU ; 

• Davy MEBIAME ALLOGO ; 

• Franck Nicaise EFFONE MEDZA. 

Chargés d’Etudes : 

MM. 

• Loïc Damien ZOTTA ; 

• Lionel Tanguy NTOUGOU. 

MMES. 

• Laure Sandra KINGBO ; 

• Sophie Imelda NGOTALA OBIANG ; 

• Florence Stania NGOMO. 

Chargés de Missions : 

MM. 

• Arnold NGUEMA EDOU DOUBANA ; 

• Lionel Emmanuel ONDO EYI ; 

• Boris ONDO ENGOUANG. 

Secrétaire Particulière du Directeur de Cabinet : Mme. Zoé  ABOUNGONE ASSOUMOU. 

Secrétaire Particulière du Ministre : Mme. Germaine HUTTON AKANDA EBELE. 

Secrétaires de Cabinet :  

MMES.  

• Georgette AYITEBE KOUNASSI ; 

• Reine MBENG ZUE épouse ONDO BE. 

Chef du Protocole : M. Alix OLLOMO TOMO.  

Aide de Camp du Ministre : M. Fabrice NDONG NKOGHE. – Agents de Sécurité :  

MM. 

• Sheaver MABENDA MABENDA ; 

• Francky Albin ONDO NDONG. 

Chauffeur Particulier : M. Mac-Gill ALLOGO ALLOGO.  

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TRANSFORMATION  LOCALE 

CABINET DU MINISTRE 

Conseiller Diplomatique : M. André ASSOU ELLO. 

Chef du Protocole : Mme Natacha MOUSSAVOU épouse MA GANGA KOUMBA. 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU  RENFORCEMENT DES CAPACITES 

ADMINISTRATION SOUS TUTELLE 

ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION (ENA) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : M. Jean Robert NGOULONGANA. 

ECOLE DE PREPARATION AUX CARRIERES ADMINISTRA TIVES (EPCA) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : Mme. Annie-Léa MEYE

MINISTERE DE LA SANTE 

ADMINISTRATIONS SOUS TUTELLE 

CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : Pr. Léon NZOUBA. 

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MELEN  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : Général OBAME TATY Jean Claude. 

MINISTERE DU COMMERCE, DES PME-PMI ET DE  L’ENTREPRENEURIAT 

CABINET DU MINISTRE 

Directeur de Cabinet : Mme Georgette ONGALA  OMOUENDJE. 

Conseiller Technique : M. Joseph Dieudonné MANGALA en  remplacement de Monsieur Roll Stéphane NGOMA. 

SECRETARIAT GENERAL 

Secrétaire Général Adjoint : M. Jean Jaurès BOUNDZANGA. 

DIRECTION GENERALE DU COMMERCE 

Directeur Général : M. Célestin NZENGUE. 

MINISTERE DU TOURISME DURABLE DE L’ATISANAT 

ADMINISTRATION SOUS-TUTELLE 

AGENCE GABONAISE DE TOURISME (AGATOUR) CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : Mme. Estelle Flore ANGANGOU. – Directeur Général : M. Christian DOUMINGOU. 

Directeur Général Adjoint : M. Luc Arnaud MEZUI. – Conseillers Techniques du Directeur Général

• M. Gloire AKARINKI. 

• Mme. Agnès MEYINGUI BENGUET. 

Directeur Marketing et Communication : M. Jean Faustin MVE  ONDO. 

Directeur de l’Ingénierie et du Développement : Mme. Marie  de Magdala NKIYEME ENGONE. 

Directeur Administratif et Financier : M. BIGOUNDOU MI KALA. 

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES MEDIAS 

SECRETARIAT GENERAL 

Chef de Service Courrier : Mme Grâce Annette MAKOUALI MA. 

INSPECTION GENERALE DES SERVICES 

Inspecteur Général des Services : Mme. Janice ONDO NGUE MA. 

Inspecteur Général des Services Adjoint : M. Ludwing Ernestro  RAGANIZO LASENY. 

Inspecteurs des Services

MM. 

• Rodrigue Landry VELLY KOUMBA ; 

MMES. 

• Rachel MOUSSAVOU KOUMBA Epouse MOUIRI ; • Nina Kelia MOUGNEPA.

DIRECTION CENTRALE DES STATISTIQUES ET DES  ETUDES  

Directeur Central : M. Kevin Mauglair KONDA. 

GROUPE GABON TELEVISION 

DIRECTION GENERALE DU GROUPE GABON TELEVISION 

Directeur Général : M. Régis MASSIMBA 

Chargé d’Études du Directeur Général : M. Igor Fernand ODJIR. 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Chef de Service Ressources Humaines : Mme. Dolores Anzas  MOUKOUTOU LEGNOGO. 

Chef de Service Commercial et Marketing : Mme. Déolinda  Raïssa NYNGONE EKOUNZOGHE.  

Chef de Service Financier : M. Albert Bernard MOUKETOU. – Chef de Service Logistiques et Achats : M. Jean Pierre NKI ZOGHO MVE MBA MINKO. 

DIRECTION DES ACTUALITES 

Directeur des Actualités de Gabon 1ere : M. Heinerick BOKO KO. 

Chef de Service des Actualités de Gabon Télévision : M. Guyffray Brice NDONG OBIANG. 

DIRECTION DES PROGRAMMES ET DE LA PRODUCTION 

Directeur des Programmes et de la Production : M. Steve Anderson BANDZAMBI. 

Chef de Service Programme : M. Chrys Auguste NGOWET  ALLELA. 

Chef de Service Production de Gabon 1ere : M. Herman  NDOUOGHO. 

DIRECTION TECHNIQUE ET DE L’EXPLOITATION

Chef de Service Exploitation : M. Jonas Alfred MBOUKOU  BIYENG. 

Chef de Service Technique et Maintenance : M. BILONG ATSAME EMANE. 

GABON CULTURE 

DIRECTION D’ANTENNE 

Directeur d’Antenne de Gabon Culture : M. Martial TCHIBINDA. 

Chef de Service Commercial et Marketing Gabon Culture : M.  Patrick ESSIWENG

Chef de Service Production : M. Éric MOKOKO. 

RADIO GABON 

DIRECTION GENERALE 

Directeur Général : Mme Claudette EWORET. 

Directeur Général Adjoint : M. Alain Richard NZAMBA NZINGA. 

Chargé d’Etudes du Directeur Général : M. Templar Ulrich  ASSEKO NDONG. 

DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Directeur Administratif et Financier : Mme Espérance MOU GONGOU MOUGONGOU épouse EKOGA. 

Chef de Service Commercial et Marketing : Mme Reine-Raïssa  OBONE ONGONE. 

DIRECTION DE L’INFORMATION 

Directeur de l’Information : M. Pierre Désiré MVELE – Directeur de l’Information Adjoint : M. Achille Emery  MOUANDA. 

Chef de Service Information : M. Landry BOUDIONGO.

Chef de Service Sport: M Davy Hervé MAGUENA. DIRECTION DES PROGRAMMES 

Directeur des Programmes Adjoint : Mme Elda Nelly KOUM BA épouse NGOMA. 

Chef de Service Programme : Mme Phèdre d’Avila ANDONG  MEYE. 

Chef de Service Production : Mme Ariel Cynthia BARRIER  OMBOUIRY. 

DIRECTION TECHNIQUE ET EXPLOITATION 

Directeur Technique : Dieudonné NGAGNIA. 

Chef de Service Transmission : Stéphane MBOTE NANG. RADIO 6 MAKOKOU 

Chef de Service Information : M. John Hilaire BOUYA  NDONGOUBADI. 

Chef de Service Animation : Mme Félicité ATSAME MINKO. AGENCE GABONAISE DE PRESSE (AGP) 

Conseillers du Directeur Général :  

• M. Hervé Yoland NGABOUAHIA. 

• Mme Audrey-Valérie OGANDAGA. 

INSTITUT GABONAIS DE L’IMAGE ET DU SON (IGIS) CONSEIL D’ADMINISTRATION  

Président du Conseil : M. Toussaint OBAM NANG. 

Conseiller du Directeur Général : Mme. Césarine Candice  NGUEMA MVIE. 

GABON 24 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président du Conseil : M. Jean Robert MOUTCHINGA BOULI GUI. 

Fin.

Libreville, le 25 juin 2026 29 

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