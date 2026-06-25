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Gabon : le rapport V-Dem 2026 retire le pays des démocraties en recul

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 juin 2026 à 20h21min
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Un électeur dans un bureau de vote à Mbigou © GMT
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Le Gabon figure parmi les rares pays mis en avant dans le rapport 2026 de l’institut suédois Varieties of Democracy (V-Dem) pour l’évolution de sa trajectoire démocratique. Alors que plusieurs États africains sont classés parmi les démocraties en recul, le pays est cité comme l’un des exemples de progression, notamment à la faveur du retour à l’ordre constitutionnel après la Transition et de l’organisation des élections de 2025.

Le Gabon enregistre un signal positif sur le front de la gouvernance démocratique. Dans son rapport 2026 publié en juin, l’institut suédois Varieties of Democracy (V-Dem), référence internationale dans l’évaluation des systèmes politiques, retire le pays de la liste des États en recul démocratique et le classe parmi les évolutions positives observées au niveau mondial.

Selon les données présentées par V-Dem, le Gabon occupe la 114ᵉ place sur 179 pays évalués. Si ce classement témoigne encore d’importants défis à relever, il marque néanmoins une rupture avec les tendances observées au cours des dernières années, où le pays était régulièrement associé aux États connaissant une dégradation de leurs indicateurs démocratiques.

Les élections de 2025 mises en avant par V-Dem

Le rapport attribue cette évolution aux changements institutionnels intervenus à l’issue de la Transition, notamment l’organisation des élections générales de 2025 et le retour à un pouvoir civil. Pour V-Dem, ces évolutions placent le Gabon parmi les quelques pays identifiés comme affichant une dynamique de progression démocratique. Le rapport cite également le Liban, l’île Maurice et la Corée du Sud parmi les évolutions positives relevées au niveau international.


Cette appréciation intervient dans un contexte où plusieurs pays d’Afrique subsaharienne continuent, selon V-Dem, d’enregistrer une détérioration de leurs indicateurs démocratiques.

Si cette évolution constitue un signal encourageant, elle ne signifie pas pour autant que le Gabon figure désormais parmi les démocraties les mieux classées. Avec une 114ᵉ place mondiale, le pays reste confronté à d’importants défis en matière de gouvernance, de consolidation institutionnelle, de participation citoyenne et de renforcement de l’État de droit.


Le rapport souligne d’ailleurs que les progrès démocratiques demeurent réversibles et que plusieurs pays ayant connu une amélioration par le passé ont ensuite enregistré un recul. Dans ce contexte, l’amélioration constatée par V-Dem apparaît davantage comme une étape que comme un aboutissement.

Un indicateur observé par les partenaires internationaux

Les travaux de V-Dem sont largement utilisés par les chercheurs, les organisations internationales, les bailleurs de fonds et les chancelleries pour suivre l’évolution des systèmes politiques à travers le monde.
Pour le Gabon, cette évolution pourrait contribuer à améliorer son image auprès des partenaires internationaux, dans un contexte où les autorités affichent leur volonté de poursuivre les réformes institutionnelles engagées depuis la Transition politique entamée le 30 août 2023.

Reste désormais à transformer cette dynamique impulsée par le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema en avancées durables afin que les prochaines évaluations internationales confirment l’ancrage du pays sur une trajectoire de consolidation démocratique.

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