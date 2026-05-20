États-Unis : le Gabon réintégré dans l’AGOA par Donald Trump !

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Par une proclamation présidentielle officielle, le président américain Donald J. Trump a annoncé tard dans la nuit de mardi 19 mai 2026, la réintégration de la République gabonaise parmi les pays bénéficiaires de la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA). Il s’agit d’une décision en phase avec la mise en œuvre de la Loi sur les crédits consolidés de 2026. Pour l’état major de Washington, notre pays a réalisé des efforts considérables.

Exclu du programme en décembre 2023 en raison de préoccupations liées à sa gouvernance et à sa trajectoire politique, le Gabon voit ses récents efforts validés par l’exécutif américain. En effet, Washington estime désormais que les autorités gabonaises ont accompli des « progrès continus ». De plus, elles satisfont aux exigences d’éligibilité rigoureuses de l’AGOA. Par ailleurs, elles remplissent les critères du Système généralisé de préférences (SGP).

Le Gabon dans les bonnes grâces États-uniennes avec l’AGOA !

Concrètement, cette réintégration rétablit, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2026, un traitement commercial préférentiel stratégique pour l’économie gabonaise. Ainsi donc, jusqu’au 31 décembre 2026, le Gabon bénéficiera à nouveau d’un accès en franchise de droits de douane au marché américain. Le décret présidentiel de Donald Trump réactive également le programme régional sur les articles d’habillement. De plus, il réactive le régime spécial sur les tissus de pays tiers. Il offre ainsi un appel d’air crucial pour la diversification économique du pays.

Pour officialiser cette mesure, le Tarif douanier harmonisé des États-Unis (HTSUS) sera formellement amendé. Mais cette décision qui sera applaudi par Libreville va au-delà du strict volet technique et douanier. Puisque cette main tendue de la Maison-Blanche agit comme un signal de reconnaissance politique internationale à l’égard de la 5eme République sous Brice Clotaire Oligui Nguema. Il va sans dire que l’administration américaine s’attelle à encourager la normalisation institutionnelle en Afrique subsaharienne.