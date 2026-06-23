Gabon : La Peyrie EMF engagée pour l’emploi et l’entrepreneuriat

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La microfinance La Peyrie et la plateforme de transport VTC Intrave ont procédé, ce lundi 22 juin 2026 , à la remise de 28 véhicules à des chauffeurs sélectionnés dans le cadre d’un programme pilote de location-achat. Une initiative qui permet aux bénéficiaires de devenir progressivement propriétaires de leur outil de travail et à favoriser l’entrepreneuriat dans le secteur du transport urbain. La cérémonie a été rehaussé par la présence de plusieurs autorités administratives, les responsables des deux structures et les bénéficiaires du programme.

Dans son allocution, l’Administrateur Directeur Général de La Peyrie Laure Mbiguinault epse Bitoli a souligné que cette remise de véhicules constitue bien plus qu’un simple financement. « Ce programme offre à des gabonaises et des gabonais motivés l’opportunité de devenir progressivement propriétaires de leur outil de travail, tout en développant une activité économique durable dans le secteur du transport », a-t-elle indiqué. A ce propos, la responsable de la microfinance a précisé que l’établissement, créé en septembre 2025, poursuit sa mission d’accompagnement des populations et de soutien aux initiatives créatrices de richesse.

Une réponse aux défis de l’emploi et de l’entrepreneuriat

Laure Mbiguinault epse Bitoli a mis en excergue la portée sociale de cette initiative. « Nous ne remettons pas seulement des véhicules. Nous créons des opportunités, nous encourageons l’entrepreneuriat et nous participons à la création de richesse », a déclaré l’ADG, exhortant les bénéficiaires à faire preuve de discipline, de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de leurs futurs outils de travail. Pour les responsables de La Peyrie, cette confiance accordée aux chauffeurs doit être le point de départ d’une réussite personnelle et professionnelle.

Une bénéficiaire du programme pilote de location-achat © D.R

Pour sa part, le Directeur Général D’Intrav,Anthony Lobe a rappelé l’ambition de la plateforme de révolutionner la mobilité urbaine au Gabon. « Le chauffeur gabonais mérite mieux qu’une vie de locataire. Il mérite de devenir propriétaire, il mérite de devenir entrepreneur », a-t-il affirmé. L’entreprise, qui mise sur des véhicules électriques et hybrides, revendique aujourd’hui plus de 1 125 emplois indirects à Libreville. « Derrière chaque chauffeur qui reçoit ses clés aujourd’hui, il y a un projet de vie, une famille qui va respirer différemment et un avenir qui change de trajectoire », a martelé le responsable de l’entreprise.

Des bénéficiaires reconnaissants

Au terme de la cérémonie, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l’endroit de La Peyrie et d’Intrav pour la confiance placée en eux. « Votre confiance nous a permis de dépasser des obstacles financiers importants et nous sommes déterminés à faire de ce projet un succès », ont-ils déclaré, promettant d’honorer leurs engagements financiers afin de faire de ce partenariat un modèle d’autonomisation économique pour la jeunesse gabonaise.