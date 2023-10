Fegafoot : Serge Mombo remplacé par Saïd Mboulissy à l’intendance 

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce vendredi 13 octobre 2023 sur sa page Facebook que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a annoncé la nomination d’un nouvel intendant par intérim de l’équipe A des Panthères, Saïd Mboulissy. Un changement qui semble répondre au remaniement réclamé par la population et qui vient mettre un fin au mandat de Serge Mombo.

Le dimanche 08 octobre dernier le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mounguengui a annoncé la composition du nouveau staff technique des Panthères. Dans cette équipe 100% gabonaise, on compte désormais Saïd Mboulissy, intendant par intérim de l’équipe A masculine. Celui-ci est nommé en remplacement de Serge Mombo dont le magistère prend fin.

Saïd Mboulissy un nouveau souffle pour les Panthères

Une semaine après que la Fegafoot ait rendue publique la liste des nouveaux membres du staff technique des Panthères, la décision 003/FGF/GAB-PIP/23 a annoncé la nomination d’un nouvel intendant. Ce communiqué signé d’Ida Clémence Ossey, deuxième vice -présidente de la Fegafoot, n’évoque pas les raisons de changement.

Peu connu de la population, Saïd Mboulissy pourrait avoir été choisi par la Fédération pour apporter un souffle nouveau au football gabonais. En effet, suite aux nombreux ratés de notre équipe A, les gabonais ont souhaité une refonte du staff en charge de la gestion de ces sportifs. La nomination de Mboulissy au poste d’intendant par intérim viendrait donc répondre à ce remaniement réclamé par les supporters. Ainsi, le nouvel intendant est attendu au pied du mur.

Une nomination suite à la démission de Mombo

C’est en tout cas ce que révèle notre confrère L’Union. En effet, dans un article paru ce samedi 14 octobre, il est indiqué que l’ancien intendant avait préalablement présenté sa démission. « Je suis officier de police. En plus de cela, j’ai de nouvelles fonctions au niveau de mon corps d’origine. Ce qui par conséquent ne me permet plus d’assurer avec efficacité cette tâche », s’est confié Serge Mombo.

Rappelons que les Panthères joueront leurs premiers matchs de groupe dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2026 en novembre prochain. Les supporters attendent donc voir au cours de cette rencontre les premiers résultats de ce changement de staff.