Panthères du Gabon : Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba nouveaux sélectionneurs

Suite à la non-reconduction du contrat du technicien français Patrice Neveu, le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) a décidé de combler de façon provisoire ce vide. Pour y pallier, le duo Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba a été nommé en qualité, respectivement, de sélectionneur et adjoint. D’autres anciennes gloires des Panthères du Gabon ont été promues dans le staff.

C’est une nouvelle page du sport roi gabonais qui s’ouvre avec le retour aux nationaux à la tête du staff des panthères du Gabon. Preuve que Paul Kessany ne se repose pas sur ses lauriers. D’ailleurs, nul besoin d’être un génie pour cerner le tact derrière la sélection des anciennes gloires à même de redonner du peps à l’équipe nationale de football A, qui vient d’enchaîner 3 défaites d’affilée.

Mouyouma-Moubamba à la place de Patrice Neveu !

C’est en tout cas ce qu’a annoncé le président de la Fédération gabonaise de football sur le plateau de notre confrère Gabon première. Pour Pierre-Alain Mounguengui, l’avenir des panthères du Gabon passe par la reconfiguration de notre staff.

Au nombre des promus dans le staff des Panthères du Gabon, on note l’arrivée du duo Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba. Ce qui constitue la 8ème chance donnée à des nationaux depuis 1970. Il s’agit simplement de la première fois que le staff est dirigé exclusivement par des Gabonais.

Les panthères aux anciennes gloires !

Éric Mouloungui et Daniel Cousin © GMT

Les sélectionneurs sont Thierry Mouyouma et Cédric Moubamba. Les managers en lieu et place de Pierre Aubameyang sont Daniel Cousin et Eric Mouloungui. Il est tout de même judicieux de préciser que Patrice Neveu jouit de 15 jours pour contester ou pas cette décision. Avec cette annonce, il semble que le technicien français a renoncé à son droit de contestation.