A La UneDerniers articlesECONOMIE

Gabon Economic Forum : le baptême du feu pour Alain-Claude Kouakoua

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 19h26min
1 563 Temps de lecture 1 minute
Alain-Claude Kouakoua, Président Directeur Général de la HOLDING ACK S.A © D.R.
Ecouter l'article

Fraîchement porté à la tête du patronat gabonais, le nouveau président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) Alain-Claude Kouakoua orchestre ce samedi 27 juin 2026 sa première grande sortie publique. En effet, le Palais des congrès Omar Bongo Ondimba servira de cadre à la deuxième édition du Gabon Economic Forum (GEF). Placé sous le thème « Des entreprises fortes pour une croissance durable et une prospérité partagée », ce rendez-vous, riche en promesses l’an dernier, prend désormais les traits d’un véritable exercice de vérité.

Élu à l’unanimité le 12 juin dernier, le patron de la holding ACK, qui assurait l’intérim depuis l’entrée d’Henri-Claude Oyima au gouvernement, affiche une ambition claire : ancrer le secteur privé au centre des décisions économiques du pays. Pour Alain-Claude Kouakoua, le GEF doit devenir le carrefour annuel incontournable entre l’État, les créateurs de richesses et les bailleurs de fonds.

Placé sous le haut patronage du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, le forum 2026 s’articule autour du Programme national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Le défi financier est sans précedent : sur une enveloppe globale de 27 000 milliards de francs CFA, le ministre de l’Économie, Thierry Minko, attend du secteur privé qu’il injecte 18 000 milliards, soit près des deux tiers du budget total.

L’heure des comptes a sonné

Pourtant, au-delà des projections futuristes, le public attend de mesurer le chemin parcouru. En juillet 2025, la première édition s’était refermée sur trois promesses fortes : publier un plan d’action prioritaire, instaurer un mécanisme permanent de suivi et institutionnaliser le forum avant le vote de la loi de finances. Tout cela pour atteindre un objectif vital : une croissance à deux chiffres.

Si la tenue de cette deuxième édition valide l’institutionnalisation du forum, le bilan concret, lui, se fait attendre. La synthèse des travaux est restée confidentielle et les outils de suivi n’ont pas encore fait leurs preuves sur le terrain.

Imposer la marque Kouakoua

Tout l’enjeu de ce samedi réside donc dans cette transition nécessaire : transformer une boîte à idées en un véritable outil de redevabilité. En héritant d’un événement qui a beaucoup promis, Alain-Claude Kouakoua a l’occasion parfaite de marquer son territoire. Son objectif ? Incarner un patronat moderne qui ne se contente plus de suggérer, mais qui exige des résultats. La barre est haute, mais le nouveau patron des patrons semble prêt à relever le défi.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 19h26min
1 563 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Accès à l’eau : la mairie de Port-Gentil réhabilite plusieurs forages dans les quartiers

23 juin 2026 à 19h34min

CAMES : Oligui Nguema se pose en « premier défenseur » de l’enseignement supérieur et de la recherche

23 juin 2026 à 19h21min

Enseignement supérieur : Oligui Nguema élevé à la dignité de Grand-Croix du CAMES

23 juin 2026 à 14h54min

AGUB / Coris Bank International : l’établissement poursuit sa stratégie d’implantation au Gabon 

23 juin 2026 à 14h29min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] AGUB / Coris Bank International : l’établissement poursuit son implantation au Gabon 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] AGUB / Coris Bank International : l’établissement poursuit son implantation au Gabon
[#Reportage] Marché financier : le Gabon en quête de 55 milliards FCFA en juin 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Marché financier : le Gabon en quête de 55 milliards FCFA en juin
[#Reportage] Importation de viande de dinde : le Gabon au 9e rang mondial avec 2 175t en 2025 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabonc
[#Reportage] Importation de viande de dinde : le Gabon au 9e rang mondial avec 2 175t en 2025
[#RevuedePresse] Revue de presse du 23 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 23 Juin 2026
[#Journal] Le 12H30 du 23 Juin 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 23 Juin 2026
🔴[FlashInfos] Owendo : un an après, les déguerpis du Carrefour SNi toujours dans la rue 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] Owendo : un an après, les déguerpis du Carrefour SNi toujours dans la rue
S'abonner
Bouton retour en haut de la page