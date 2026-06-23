Gabon Economic Forum : le baptême du feu pour Alain-Claude Kouakoua

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Fraîchement porté à la tête du patronat gabonais, le nouveau président de la Fédération des entreprises du Gabon (FEG) Alain-Claude Kouakoua orchestre ce samedi 27 juin 2026 sa première grande sortie publique. En effet, le Palais des congrès Omar Bongo Ondimba servira de cadre à la deuxième édition du Gabon Economic Forum (GEF). Placé sous le thème « Des entreprises fortes pour une croissance durable et une prospérité partagée », ce rendez-vous, riche en promesses l’an dernier, prend désormais les traits d’un véritable exercice de vérité.

Élu à l’unanimité le 12 juin dernier, le patron de la holding ACK, qui assurait l’intérim depuis l’entrée d’Henri-Claude Oyima au gouvernement, affiche une ambition claire : ancrer le secteur privé au centre des décisions économiques du pays. Pour Alain-Claude Kouakoua, le GEF doit devenir le carrefour annuel incontournable entre l’État, les créateurs de richesses et les bailleurs de fonds.

Placé sous le haut patronage du président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema, le forum 2026 s’articule autour du Programme national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Le défi financier est sans précedent : sur une enveloppe globale de 27 000 milliards de francs CFA, le ministre de l’Économie, Thierry Minko, attend du secteur privé qu’il injecte 18 000 milliards, soit près des deux tiers du budget total.

L’heure des comptes a sonné

Pourtant, au-delà des projections futuristes, le public attend de mesurer le chemin parcouru. En juillet 2025, la première édition s’était refermée sur trois promesses fortes : publier un plan d’action prioritaire, instaurer un mécanisme permanent de suivi et institutionnaliser le forum avant le vote de la loi de finances. Tout cela pour atteindre un objectif vital : une croissance à deux chiffres.

Si la tenue de cette deuxième édition valide l’institutionnalisation du forum, le bilan concret, lui, se fait attendre. La synthèse des travaux est restée confidentielle et les outils de suivi n’ont pas encore fait leurs preuves sur le terrain.

Imposer la marque Kouakoua

Tout l’enjeu de ce samedi réside donc dans cette transition nécessaire : transformer une boîte à idées en un véritable outil de redevabilité. En héritant d’un événement qui a beaucoup promis, Alain-Claude Kouakoua a l’occasion parfaite de marquer son territoire. Son objectif ? Incarner un patronat moderne qui ne se contente plus de suggérer, mais qui exige des résultats. La barre est haute, mais le nouveau patron des patrons semble prêt à relever le défi.