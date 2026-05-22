Médias : Germain Biahodjow défend la réorganisation de la HAC face aux défis du numérique

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Ce jeudi 21 mai 2026 le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biahodjow, était face aux députés de la 14e législature. Objectif : défendre le projet de loi portant ratification de l’ordonnance modificative de la loi n°014/2023 du 3 juillet 2023, relative à la réorganisation de la Haute Autorité de la Communication (HAC).

D’après un communiqué de l’Assemblée nationale, relayé par l’Agence gabonaise de presse (AGP), cette réforme ambitionne d’élargir et de solidifier les compétences de la HAC. Le régulateur pourra désormais étendre son contrôle sur les canaux modernes de communication, incluant les plateformes numériques, les moteurs de recherche, les espaces de partage de contenus ainsi que les messageries publiques.

Un cadre juridique à l’épreuve de l’ère numérique

Pour le membre du gouvernement, cette mutation institutionnelle est devenue une nécessité absolue face à la vitesse de l’évolution technologique. Devant les parlementaires, Germain Biahodjow a rappelé que l’explosion des réseaux sociaux et des outils en ligne a radicalement bouleversé la production, la diffusion et la consommation de l’information.

Cette mutation s’accompagne toutefois de dérives majeures. Le ministre a notamment mis en avant l’émergence de menaces telles que la propagation de la désinformation, la prolifération de contenus illicites, la vulnérabilité de certains publics et les risques d’atteinte à l’ordre public. Face à ces réalités, le constat est sans appel : « Le cadre juridique actuel apparaît partiellement inadapté pour appréhender efficacement ces nouveaux enjeux », a admis le ministre.

Concilier liberté d’expression et responsabilité

Conscient des inquiétudes que peut susciter un tel renforcement des pouvoirs de contrôle, le ministre s’est voulu rassurant. Il a affirmé avec force que cette réforme ne se fera pas au détriment des libertés fondamentales. Selon lui, le projet vise avant tout à instaurer une régulation harmonieuse et équilibrée, capable de faire cohabiter la liberté d’expression et le droit à l’information avec un impératif de responsabilité citoyenne dans l’écosystème numérique.

Vers un retour progressif des réseaux sociaux

L’autre point fort de cette audition a concerné la restriction actuelle des plateformes en ligne. Interpellé sur la question, Germain Biahodjow a annoncé une levée progressive de la suspension de l’accès aux réseaux sociaux, bien qu’aucun calendrier précis n’ait encore été arrêté.

Les députés et l’opinion publique en sauront probablement davantage très bientôt. Selon les informations de l’AGP, les discussions approfondies sur ce dossier chaud se poursuivront dès mardi prochain, lors d’une nouvelle audition spécifiquement dédiée à cette problématique.