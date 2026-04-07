CAN 2027 : rendez-vous du 19 juin au 18 juillet au Kenya, Ouganda et Tanzanie !

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La Confédération Africaine de Football (CAF) a définitivement levé le voile sur le calendrier de la 36e édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Selon l’instance faîtière du sport roi en Afrique, la compétition phare se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Une première sur le continent africain qui s’apprête à vibrer une fois de plus.

Pour la première fois de son histoire, la grand-messe du football africain sera co-organisée par trois nations. Réunies sous la bannière du projet ambitieux « Pamoja East Africa 2027 », ces trois terres de passion s’apprêtent à relever un défi logistique et sportif sans précédent. Ce choix fort de la CAF souligne une volonté de décentraliser le football continental tout en renforçant la coopération régionale.

CAN à 3, un défi d’envergure pour l’Afrique !

À un peu plus d’un an de l’échéance, l’heure n’est plus aux discours mais à l’action. Dans les capitales comme dans les villes hôtes, les chantiers s’accélèrent. La rénovation des stades mythiques, l’optimisation des réseaux de transport et la mise à niveau des complexes hôteliers sont désormais les priorités absolues des comités d’organisation. Lequel veut offrir une expérience fluide aux 24 sélections qualifiées et aux milliers de supporters attendus.

Au-delà de l’enjeu du trophée, cette CAN 2027 se veut une vitrine pour l’Afrique de l’Est. En fixant ces dates estivales, les organisateurs permettent aux partenaires et aux fans de se projeter vers ce qui sera une véritable fête culturelle. Le tournoi est perçu comme un moteur de développement majeur, capable de booster le tourisme local et d’attirer des investissements durables. Le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie s’apprêtent à prouver que l’union fait la force.