Gabon-UA : Oligui Nguema devise avec Mahmoud Ali Youssouf

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Ce jeudi 21 mai 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu en audience au Palais Rénovation une importante délégation de l’Union africaine (UA). Menée par le président de la Commission de l’organisation, Mahmoud Ali Youssouf, cette rencontre s’est tenue en marge d’un événement stratégique : le lancement officiel de la retraite annuelle des envoyés spéciaux et hauts représentants de l’UA et des Nations Unies, axée sur les cessez-le-feu et la réconciliation nationale.

D’après un communiqué de la présidence de la République, relayé par l’Agence gabonaise de presse (AGP), les échanges ont principalement tourné autour des turbulences géopolitiques et sécuritaires qui secouent actuellement le continent.

Face aux crises africaines : l’impératif de la solidarité. Conflits armés, menaces terroristes, trafics transfrontaliers et urgences humanitaires ont été au cœur des discussions. Face à ce tableau complexe, le chef de l’État gabonais et son hôte ont accordé leurs violons sur une priorité absolue : la nécessité pour les nations africaines de fortifier leurs propres outils de médiation et de prévention des crises. Pour les deux dirigeants, la clé d’une stabilité durable réside désormais dans une approche inclusive et une responsabilité partagée.

Le Gabon salué comme un modèle de transition

Au cours de cet entretien, Mahmoud Ali Youssouf n’a pas tari d’éloges sur le rôle moteur du Gabon dans la sous-région. Le président de la Commission de l’UA a salué le leadership de Brice Clotaire Oligui Nguema, particulièrement dans l’accompagnement des processus de transition en Afrique.

Selon les informations de l’AGP, l’émissaire de l’UA a également rendu hommage au vaste chantier de refondation institutionnelle et de modernisation économique entrepris à Libreville depuis le changement de régime. Des réformes qui, selon lui, redonnent au Gabon une voix crédible, respectée et écoutée sur la scène internationale.

Un retour diplomatique de premier plan

En réponse, le président de la République a réitéré l’engagement indéfectible du Gabon à soutenir les projets de l’UA pour le développement et la paix. Brice Clotaire Oligui Nguema a d’ailleurs souligné que le choix de Libreville pour abriter cette grande rencontre internationale n’est pas un hasard. Elle symbolise le grand retour de la diplomatie gabonaise au premier plan, portée par une ambition claire : bâtir une Afrique souveraine, unie et résolument prospère.