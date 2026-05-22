Derniers articlesPOLITIQUE

Tunis : le Gabon peaufine sa stratégie pour les prochaines Expositions universelles

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 10h16min
1 531 Temps de lecture 1 minute
Ecouter l'article

Le Gabon ne cache plus ses ambitions sur la scène internationale. En participant activement au Programme de Renforcement des Capacités organisé à Tunis par le Bureau International des Expositions (BIE), le pays réaffirme sa volonté d’accroître son rayonnement global. Conduite par le Commissariat Général aux Expositions du Gabon (CGEG), cette mission s’inscrit en droite ligne de la dynamique impulsée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à repositionner fermement l’État gabonais au cœur des grands rendez-vous mondiaux.

Cette escale tunisienne marque une nouvelle étape dans l’apprentissage et la consolidation du savoir-faire national. En effet, après avoir accueilli une première session de partage à Libreville en février 2024, les délégués gabonais continuent d’approfondir leur expertise. 

Les discussions de Tunis offrent une plateforme idéale pour échanger sur des thématiques aussi complexes que cruciales : la gestion rigoureuse des projets d’envergure, l’optimisation de la coopération bilatérale entre États, ou encore la valorisation durable des acquis matériels et immatériels au lendemain des expositions.

Une expérience acquise lors de l’Exposition universelle d’Osaka 2025

Il faut dire que Libreville avance avec des arguments solides. Auréolé du prestigieux « Golden Prize» décroché lors de l’Exposition universelle d’Osaka 2025, le pays aborde l’avenir avec confiance et méthode. Les regards se tournent désormais vers les prochaines échéances majeures, à savoir Belgrade en 2027 et Riyad en 2030. Pour relever ces défis, les représentants gabonais misent sur une concertation interinstitutionnelle inédite, unissant plusieurs administrations sectorielles autour d’un leitmotiv puissant : « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies ».

L’expérience acquise sur le sol japonais demeure une boussole essentielle. Intervenant par visioconférence, Nina Alida Abouna, Commissaire Général aux Expositions du Gabon, a ainsi partagé la recette du succès d’Osaka. Elle a mis en lumière la manière dont le pays a su sublimer sa biodiversité unique, la richesse de sa culture et l’authenticité de sa gastronomie pour séduire un public mondial. Aujourd’hui, cette transmission d’expérience atteste d’une vision claire : transformer ces vitrines culturelles en de puissants instruments de diplomatie économique et d’attractivité pour les partenaires du monde entier.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 mai 2026 à 10h16min
1 531 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Journée des abeilles : ces pollinisateurs qui sont vitaux pour la planète !

22 mai 2026 à 11h23min

Gabon : l’État ambitionne acquérir 20 % du capital de CIMAF pour bâtir sa souveraineté cimentière

22 mai 2026 à 11h03min

Bien-être : les pattes de poulet, cette alimentation riche en collagène

22 mai 2026 à 10h56min

Festival Japanim Gabon : la 3e édition prévue du 10 au 12 juillet !

22 mai 2026 à 10h11min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Elim/CAN 2027 : le Gabon dans le groupe A avec le Maroc, Niger et Lesotho !
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 ! 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Afrique : le Gabon, 5e pays avec le plus haut taux de chômage en 2025 !
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : tensions à la Poste SA
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile pour renforcer la prise en charge des mères et des enfants 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Port-Gentil : Perenco équipe la Santé Maternelle Infantile
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 20 Mai 2026
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 20 mai 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page