Tunis : le Gabon peaufine sa stratégie pour les prochaines Expositions universelles

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Le Gabon ne cache plus ses ambitions sur la scène internationale. En participant activement au Programme de Renforcement des Capacités organisé à Tunis par le Bureau International des Expositions (BIE), le pays réaffirme sa volonté d’accroître son rayonnement global. Conduite par le Commissariat Général aux Expositions du Gabon (CGEG), cette mission s’inscrit en droite ligne de la dynamique impulsée par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, visant à repositionner fermement l’État gabonais au cœur des grands rendez-vous mondiaux.

Cette escale tunisienne marque une nouvelle étape dans l’apprentissage et la consolidation du savoir-faire national. En effet, après avoir accueilli une première session de partage à Libreville en février 2024, les délégués gabonais continuent d’approfondir leur expertise.

Les discussions de Tunis offrent une plateforme idéale pour échanger sur des thématiques aussi complexes que cruciales : la gestion rigoureuse des projets d’envergure, l’optimisation de la coopération bilatérale entre États, ou encore la valorisation durable des acquis matériels et immatériels au lendemain des expositions.

Une expérience acquise lors de l’Exposition universelle d’Osaka 2025

Il faut dire que Libreville avance avec des arguments solides. Auréolé du prestigieux « Golden Prize» décroché lors de l’Exposition universelle d’Osaka 2025, le pays aborde l’avenir avec confiance et méthode. Les regards se tournent désormais vers les prochaines échéances majeures, à savoir Belgrade en 2027 et Riyad en 2030. Pour relever ces défis, les représentants gabonais misent sur une concertation interinstitutionnelle inédite, unissant plusieurs administrations sectorielles autour d’un leitmotiv puissant : « Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies ».

L’expérience acquise sur le sol japonais demeure une boussole essentielle. Intervenant par visioconférence, Nina Alida Abouna, Commissaire Général aux Expositions du Gabon, a ainsi partagé la recette du succès d’Osaka. Elle a mis en lumière la manière dont le pays a su sublimer sa biodiversité unique, la richesse de sa culture et l’authenticité de sa gastronomie pour séduire un public mondial. Aujourd’hui, cette transmission d’expérience atteste d’une vision claire : transformer ces vitrines culturelles en de puissants instruments de diplomatie économique et d’attractivité pour les partenaires du monde entier.