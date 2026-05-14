Bendjé : l’interruption du réseau Airtel vire à la crise sociale

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Depuis le 10 mai 2026, les populations du département de Bendjé, dans la province de l’Ogooué-Maritime, vivent sans réseau téléphonique à la suite d’une interruption totale des services d’Airtel Gabon, seul opérateur accessible dans cette zone enclavée. Une situation qui plonge plusieurs localités dans un isolement quasi total et relance avec acuité le débat sur la continuité du service public des télécommunications au Gabon.

À Bendjé, le silence n’est plus seulement celui des lagunes ou des forêts environnantes. Depuis plusieurs jours, il est aussi numérique. Plus d’appels, plus de messages, plus de possibilité d’alerter les secours ou de joindre Port-Gentil. Dans ce département difficile d’accès, essentiellement relié par voie fluviale et lagunaire, la coupure du réseau téléphonique transforme rapidement une panne technique en véritable crise sociale et sécuritaire.

Comme le relevait GabonReview dans sa livraison du 12 mai 2026, les habitants se retrouvent « sans aucun accès à la téléphonie mobile » dans une région où les communications constituent souvent « le seul lien avec l’extérieur ». Une réalité qui met brutalement en lumière la fragilité de l’accès aux services essentiels dans plusieurs territoires ruraux du pays.

Une panne aux conséquences bien plus larges qu’un simple désagrément

À Bendjé, la question du réseau dépasse largement le confort des communications quotidiennes. Dans cette partie de l’Ogooué-Maritime, les populations sont régulièrement confrontées à des risques liés aux déplacements en pirogue, aux accidents forestiers ou encore aux urgences sanitaires nécessitant des évacuations rapides vers Port-Gentil.

Sans couverture téléphonique, les habitants se retrouvent privés d’un outil devenu vital pour signaler un accident, demander une assistance médicale ou simplement rassurer leurs proches. Une situation qui accentue le sentiment d’abandon déjà exprimé depuis plusieurs années par les populations des zones enclavées. La panne perturbe également le fonctionnement administratif et éducatif du département. Des examinateurs déployés dans la localité dans le cadre des épreuves du Certificat d’études primaires (CEP) session 2026 se retrouvent eux aussi isolés, compliquant l’organisation et la coordination des examens.

Airtel sous pression, les autorités locales haussent le ton

Face à la persistance de cette coupure, les autorités locales commencent à exprimer publiquement leur inquiétude. Le préfet du département envisagerait d’interpeller les responsables d’Airtel Gabon afin d’obtenir un rétablissement rapide du réseau. Dans les colonnes de GabonReview, Nicaise Massamba Magaya, deuxième vice-président du Conseil départemental de Bendjé, estime que cette panne prolongée représente « une menace directe pour les populations ». L’élu considère également cette situation comme une atteinte aux principes de continuité du service public des télécommunications.

Au-delà de la seule responsabilité technique de l’opérateur, cette crise soulève des interrogations plus profondes sur la gestion de la couverture téléphonique dans les zones rurales gabonaises. Car dans plusieurs départements enclavés, un seul opérateur assure parfois l’ensemble des communications, sans véritable solution alternative en cas de panne prolongée.

Une question de service public et d’égalité territoriale

Sur le plan réglementaire, les opérateurs de télécommunications sont pourtant soumis à plusieurs obligations légales. La loi n°005/2001 relative aux télécommunications impose notamment les principes de continuité, d’égalité et d’accessibilité du service sur l’ensemble du territoire national.

Les textes encadrant le service universel rappellent également l’obligation de garantir une couverture effective, y compris dans les zones rurales et isolées. À Bendjé, cette panne remet donc au centre du débat la question de l’égalité territoriale face à l’accès aux infrastructures numériques essentielles. Car au fond, cette situation révèle une réalité plus préoccupante : dans certaines localités gabonaises, une simple panne téléphonique suffit encore à couper totalement des populations du reste du pays.

Entre colère, inquiétude et sentiment d’isolement, les habitants attendent désormais une intervention rapide des autorités compétentes et de l’opérateur concerné. À Bendjé, le retour du réseau n’est plus perçu comme un simple rétablissement technique. Il est devenu une urgence vitale.