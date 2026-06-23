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AGUB / Coris Bank International : l’établissement poursuit sa stratégie d’implantation au Gabon 

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 14h29min
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Gildas Ndzengue Mbomba entouré des représentantes de Corps Banque International le 23 juin 2026 © GMT
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Le président de l’Association gabonaise des usagers de banque (AGUB), Gildas Ndzengue Mbomba a accordé au siège de la ssociation sis au quartier Ozangué dans le 5ème arrondissement de Libreville, ce mardi 23 juin 2026, une audience aux représentants de Coris Bank International, une banque panafricaine qui ambitionne de développer ses activités au Gabon. Cette rencontre de travail s’inscrit dans la stratégie d’implantation de l’établissement bancaire, récemment agréé par l’autorité monétaire. Soucieuse de proposer des services adaptés aux réalités locales, la banque a choisi d’échanger avec l’organisation représentant les consommateurs de produits et services bancaires afin de mieux comprendre leurs attentes et leurs préoccupations.

Au cours des échanges, l’AGUB a présenté ses missions, son champ d’intervention ainsi que les différentes actions qu’elle mène en faveur des usagers de banque. L’association a également mis en avant les rapports qu’elle produit régulièrement, notamment l’enquête nationale sur la satisfaction client réalisée en 2024. Selon Gildas Ndzengue Mbomba, président de l’AGUB, « l’objectif de cette rencontre était de collecter la voix des clients, comprendre les besoins de cette clientèle ». Il a expliqué que les responsables de Coris Bank International souhaitaient recueillir les attentes des usagers afin d’améliorer leur future offre de services sur le marché gabonais.

L’inclusion et l’éducation financière

L’AGUB a par ailleurs présenté un aperçu du fonctionnement du secteur bancaire national ainsi que les habitudes des clients gabonais. Ces informations ont permis aux représentants de la banque de mieux appréhender les spécificités du marché local. De leur côté, les responsables de Coris Bank International ont exposé leur vision pour le Gabon, en soulignant leur volonté d’accompagner les orientations des autorités publiques et de contribuer à une plus grande inclusion financière.

L’établissement bancaire entend notamment toucher les étudiants, les entrepreneurs ainsi que les acteurs évoluant encore dans le secteur informel. L’éducation financière figure également parmi les priorités de sa stratégie de développement au Gabon. Sur ce volet, des perspectives de collaboration avec l’AGUB se dessinent déjà, les deux parties ayant convenu de poursuivre leurs échanges. Présente dans 11 pays africains, avec plus de 200 agences, plus de 300 guichets automatiques et environ 2 600 collaborateurs, Coris Bank International ambitionne de devenir une référence dans la sous-région et sur le continent en misant sur la satisfaction client, l’innovation, la proximité et la disponibilité.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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