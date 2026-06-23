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Enseignement supérieur : Oligui Nguema élevé à la dignité de Grand-Croix du CAMES

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 14h54min
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Le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema élevé à la dignité de Grand-Croix du CAMES © D.R.
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L’enceinte du Palais des congrès Omar Bongo Ondimba a prêté son cadre à un moment historique pour le monde universitaire gabonais. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, y a été officiellement élevé à la dignité de Grand-Croix de l’Ordre international des Palmes académiques par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES).

Cette prestigieuse cérémonie, placée sous le signe de l’excellence académique et de la coopération régionale, intervient à une période où le Gabon affirme son leadership au sein de l’institution, notamment à travers la présidence du Conseil des ministres assurée par le Pr Charles Edgard Mombo. Loin d’y voir un simple honneur personnel, le Chef de l’État a immédiatement tenu à inscrire cette reconnaissance dans une dynamique collective et solidaire.

Un serment solennel envers le corps enseignant

S’adressant à l’assistance avec gravité, le Président a dédié sa distinction aux enseignants, chercheurs et étudiants gabonais, qu’il considère comme les véritables piliers du développement national. Conscient des réalités du terrain, il a rappelé que ces nobles métiers sont des sacerdoces, souvent traversés par des épreuves et des difficultés que l’État se doit de mieux encourager.  

« J’accepte cette décoration sans orgueil, mais comme un serment : celui de continuer à poursuivre tous les efforts visant à améliorer les conditions d’exercice et de vie des enseignants et des chercheurs. », a-t-il déclaré lors de son discours. 

Le savoir au cœur du destin national

Au-delà de la portée symbolique, cette distinction met en lumière la trajectoire stratégique du Gabon consistant à placer la recherche et la formation au centre de sa marche vers la modernité. Pour le Président de la Transition, aucun progrès durable n’est envisageable sans des fondations éducatives et scientifiques inébranlables. Il a réaffirmé sa vision directrice en matière d’enseignement supérieur. « Je tiens à réaffirmer ma conviction en tant que Chef d’État : il n’y a pas de destin national sans un enseignement et une recherche forts et responsables. », a indiqué Brice Clotaire Oligui Nguema. 

Cette ambition implique dès lors des investissements massifs dans les infrastructures universitaires, mais surtout une revalorisation profonde du statut de ceux qui façonnent l’esprit de la jeunesse. En orientant résolument sa gouvernance vers la valorisation du capital humain, le chef de l’Etat envoie un signal clair : l’avenir du Gabon se construira d’abord par la maîtrise du savoir.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 23 juin 2026 à 14h54min
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