Afrique centrale : piètre élève du continent en matière d’accès à l’électricité 

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L’Afrique centrale demeure la sous-région la plus en difficulté du continent en matière d’accès à l’électricité, selon le dernier rapport Tracking SDG7. Alors que plusieurs régions africaines enregistrent des progrès, l’Afrique centrale est la seule où le nombre de personnes privées d’électricité a continué d’augmenter. Entre 2010 et 2024, ce déficit s’est aggravé de 34 millions de personnes. Toute chose qui illustre les limites des politiques d’électrification dans une région confrontée à une forte croissance démographique, à la pauvreté et à des crises sécuritaires persistantes, notamment en RDC.

A l’échelle mondiale, sur les 655 millions de personnes qui n’ont toujours pas accès à l’électricité, 563 millions vivent en Afrique subsaharienne. La République démocratique du Congo concentre à elle seule environ 85 millions de personnes non raccordées au réseau électrique, ce qui en fait, avec le Nigeria et l’Éthiopie, l’un des trois principaux foyers mondiaux de pauvreté énergétique. À l’inverse, plusieurs pays africains ont réussi à accélérer l’accès à l’électricité grâce à des investissements soutenus dans les infrastructures et les solutions décentralisées.

Des solutions urgentes pour inverser la tendance

Le rapport attribue les contre-performances de l’Afrique centrale à plusieurs facteurs structurels parmi lesquels les faibles revenus des ménages, dispersion des populations rurales, fragilité institutionnelle, conflits armés, coûts élevés des raccordements et difficultés de financement des opérateurs électriques. Face à ces contraintes, les auteurs du rapport recommandent de privilégier les mini-réseaux et les systèmes solaires hors réseau, mieux adaptés aux zones isolées où l’extension du réseau national demeure techniquement complexe et financièrement coûteuse.

Pour combler son retard, l’Afrique centrale devra également renforcer la planification de l’électrification et mobiliser davantage de financements concessionnels ainsi que des capitaux privés. Le rapport met en avant l’initiative « Mission 300 », portée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui ambitionne de raccorder 300 millions d’Africains à l’électricité d’ici 2030. Pour les pays d’Afrique centrale, l’enjeu conditionne aussi le développement économique, l’amélioration des services de santé et d’éducation, ainsi que la réduction durable de la pauvreté.