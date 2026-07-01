Santé : des équipements médicaux de dernière génération remis aux hôpitaux publics 

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Le Centre hospitalier universitaire d’Owendo a accueilli, ce 1er juillet 2026, la cérémonie officielle de remise d’un important lot d’équipements médicaux destinés aux structures sanitaires publiques. Présidée par le chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, en présence de la ministre de la Santé, Pr Elsa Nkama Joséphine Ayo épouse Bivigou, cette initiative s’inscrit dans la politique de modernisation du système de santé. Les établissements bénéficient désormais d’une IRM, première installée dans un hôpital public gabonais, d’un scanner de dernière génération, d’échographes, de mammographes numériques, d’électrocardiographes, d’électroencéphalographes, de matériels de laboratoire, de respirateurs, de défibrillateurs, de stations d’anesthésie, de moniteurs multiparamétriques et de dispositifs de production d’oxygène, entre autres.

Face aux professionnels de santé, le président de la République a appelé à une utilisation exemplaire de ces équipements « Je mets mes espoirs en vous pour que les Gabonais soient bien soignés. Vous avez ce matériel médical qui est arrivé. À vous maintenant de montrer comment vous pouvez les soigner », a-t-il déclaré. Il a également insisté sur la qualité de l’accueil dans les hôpitaux, estimant que « le premier remède, c’est l’accueil », avant d’exhorter les agents à « faire bon usage de ce matériel et être intègres » afin de garantir le bon fonctionnement des structures.

Une étape vers la modernisation des hôpitaux

Prenant la parole, la ministre de la Santé a qualifié cette dotation « d’investissement majeur » répondant à « une ambition claire : offrir aux Gabonaises et aux Gabonais des soins spécialisés de qualité, dans des conditions conformes aux standards internationaux ». Elle a souligné que l’IRM constitue « une avancée majeure » pour le diagnostic des AVC, des tumeurs, des traumatismes et d’autres pathologies, tandis que les nouveaux équipements renforceront les services d’urgence, de réanimation, de chirurgie, de cardiologie, de gynécologie, de pédiatrie et les laboratoires.

Cette dotation comprend également des équipements de rééducation, des simulateurs de formation médicale et du matériel informatique destiné à la digitalisation du système de santé. Pour la ministre, ces investissements permettront d’améliorer les capacités diagnostiques et thérapeutiques, de réduire les évacuations sanitaires et d’élever durablement la qualité des soins. Les professionnels ont, en retour, été invités à assurer une gestion rigoureuse de ces équipements afin d’en garantir la pérennité au bénéfice des populations.