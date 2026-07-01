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Afrique subsaharienne : la Banque mondiale projette une croissance en recul de 0,3% en 2026

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 13h17min
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Une vue du siège de la banque mondiale © D.R.
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La croissance économique de l’Afrique subsaharienne devrait légèrement ralentir en 2026, selon les dernières prévisions de la Banque mondiale. L’institution a abaissé de 0,3 point de pourcentage ses estimations par rapport à celles publiées en janvier, anticipant une progression du produit intérieur brut régional de 4 % contre 4,1 % en 2025. Cette révision reflète principalement les conséquences du conflit au Moyen-Orient, qui pèse sur les échanges commerciaux, renchérit les coûts énergétiques et fragilise la demande extérieure adressée aux économies africaines.

Malgré ce repli, la région continue de faire preuve d’une certaine résilience. En 2025, la croissance a été soutenue par la hausse des cours de plusieurs matières premières, notamment le cuivre, les métaux précieux et le café, ainsi que par le recul de l’inflation dans plusieurs pays. L’amélioration des conditions monétaires et la poursuite de réformes structurelles dans certaines grandes économies ont également contribué à renforcer la confiance des investisseurs et à soutenir l’activité intérieure.

Les tensions géopolitiques freinent la dynamique économique

La Banque mondiale estime que les effets du conflit au Moyen-Orient se feront sentir de manière inégale selon les pays. Les exportateurs de pétrole, comme l’Angola et le Nigéria, devraient bénéficier de la hausse des prix de l’énergie. En revanche, les économies dépendantes des importations de carburants feront face à une augmentation des coûts de production, de transport et des prix alimentaires. Cette situation pourrait alimenter l’inflation et réduire le pouvoir d’achat des ménages, freinant ainsi la consommation et l’investissement.

À moyen terme, l’institution reste toutefois optimiste. La croissance régionale devrait remonter progressivement pour atteindre une moyenne de 4,4 % entre 2027 et 2028, portée par les réformes économiques, le développement du commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf et les nouvelles opportunités commerciales offertes par les États-Unis et la Chine. Néanmoins, la Banque mondiale souligne que la faiblesse des finances publiques, la baisse de l’aide internationale et les tensions sécuritaires demeurent des risques majeurs pour les perspectives de développement de l’Afrique subsaharienne.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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