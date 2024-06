Tennis de table : le Gabon hôte du championnat d’Afrique centrale en 2025 ?

Ecouter l'article

Véritable place forte du tennis de table en Afrique depuis quelques années, le Gabon pourrait asseoir son leadership dans le domaine avec l’organisation prochaine du championnat d’Afrique centrale de la discipline en 2025. Pour ce faire, la partie gabonaise présente à Yaoundé devra donner suite à la sollicitation expresse de L’ITTF Africa, rapporte Gabonallsports.

Alors que le Championnat d’Afrique centrale de Tennis a tombé les rideaux avec des prestations de haute volée des athlètes gabonais, une belle récompense pourrait s’adjoindre à cette épopée victorieuse. Et ce, d’autant plus que notre pays vient d’être sollicité par l’instance faîtière du Tennis de table pour organiser la prochaine compétition sous-régionale.

La crème du tennis de table au Gabon en 2025 ?

C’est l’éventualité née de la proposition faite par Khaled El Salhy, président de L’ITTF Africa soutenue par le président de la région centre, Jean Marie Okouna avec le concours singulier de l’expert ITTF, Paul Tiendrebeogo. En effet, les différents participants à l’exposé sur la promotion des Programmes de participation 2021 ont suggéré que le Gabon abrite l’édition à venir.

Laquelle aura lieu dans la même période en 2025. Une opportunité en or qui aura le mérite de permettre aux férus dudit sport de prendre part à l’une des plus importantes compétitions continentales. À cela s’ajoute la possibilité de toucher un plus large public gabonais. Cependant, le président fédéral, Pépin Mouloungui n’entend pas se hâter et soumettra aux plus hautes autorités publiques, rapporte Gabonallsports.