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Golf Club de Libreville : premier Open Amateur prévu du 21 au 24 mai

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 21 mai 2026 à 2h21min
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Cédric Yeno, Président du Golf Club de Libreville (Au centre) et les principaux sponsors © GMT
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C’est un rendez-vous sportif et festif que les amateurs de golf attendent avec impatience. Du 21 au 24 mai 2026, le Golf Club de Libreville accueille la première édition de son Open Amateur, un tournoi qui réunira près de 19 professionnels et une centaine de joueurs amateurs venus du Gabon et de la sous-région. L’annonce officielle a été faite ce 20 mai à Libreville lors d’une conférence de presse animée par le comité d’organisation. Pendant quatre jours, le club entend offrir bien plus qu’une simple compétition sportive, en associant performances sur le green, convivialité et animations culturelles dans une ambiance placée sous le signe du partage.

Au programme de cette première édition figurent plusieurs soirées à thème destinées à rassembler joueurs, partenaires et invités autour d’activités variées. Karaoké accompagné d’une dégustation de bières à l’aveugle, soirée jazz avec quizz musical, barbecue convivial avec dégustation de vins, sans oublier le cocktail de gala et la remise des prix prévus lors de la clôture. Selon les organisateurs, cette initiative vise à faire découvrir « l’expérience golf autrement », en créant un cadre où sport et détente se complètent harmonieusement.

Une compétition relancée malgré un contexte difficile

Prenant la parole lors de la conférence de presse, le président du Golf Club de Libreville, Cédric Yeno Reteno, a expliqué que cet Open Amateur marque une volonté de maintenir la tradition des grands tournois malgré les difficultés actuelles rencontrées par le club. « Nous avons décidé de continuer à organiser, comme chaque année, un tournoi d’Open, mais avec une voilure un peu plus modeste », a-t-il déclaré. L’édition 2026 disposera ainsi d’un prize-money de 3 millions de FCFA pour la série professionnelle, réparti entre les dix meilleurs joueurs. Le président a également salué la participation de professionnels venus notamment du Cameroun, témoignant du rayonnement régional croissant de la compétition.

Les organisateurs ont également rappelé plusieurs règles destinées à garantir le bon déroulement du tournoi. Les appareils de mesure seront autorisés, à l’exception de ceux capables d’analyser les pentes. Le jeu lent fera l’objet de pénalités progressives afin de préserver un rythme de compétition satisfaisant. Certaines zones du parcours, notamment le green du trou numéro 5 actuellement endommagé, ont été déclarées à pénalité avec des consignes précises pour les joueurs. Enfin, le comité d’arbitrage sera renforcé par des représentants des clubs de Port-Gentil, de Moanda ainsi que de la Fédération gabonaise de golf.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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