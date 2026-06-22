Russie : risque d’exclusion pour 200 étudiants gabonais faute de paiement

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La situation devient de plus en plus préoccupante pour les étudiants gabonais inscrits en Fédération de Russie. Selon l’Association des Étudiants et Stagiaires Gabonais en Fédération de Russie (AESGFR), près de 200 apprenants sont aujourd’hui confrontés à des retards de paiement qui menacent directement la poursuite de leur parcours universitaire. Une situation qui interpelle les plus hautes autorités pour qu’elle soit régularisée.

D’après les données recueillies par l’association, 165 étudiants accusent déjà cinq mois d’arriérés de bourses, tandis que 23 autres totalisent jusqu’à neuf mois d’impayés. À cela s’ajoute le cas de 34 étudiants dont les frais de scolarité n’ont toujours pas été réglés. Une situation jugée d’autant plus alarmante que les universités russes entrent actuellement dans la période des examens et des soutenances. Pour l’AESGFR, les conséquences pourraient être immédiates et lourdes.

Des examens menacés, un avenir académique fragilisé

En effet, plusieurs étudiants risquent d’être exclus des examens, tandis que d’autres pourraient se voir interdire de soutenir leurs mémoires ou thèses en raison des dettes contractées auprès de leurs établissements. L’association rappelle qu’en Russie, une interruption du cursus universitaire peut aussi entraîner des conséquences administratives importantes pour les étudiants étrangers, notamment sur leur statut migratoire. Face à cette situation, l’AESGFR dit avoir multiplié les démarches depuis plusieurs mois.

Recensements, courriers officiels, remontées d’informations aux autorités compétentes et à l’Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) : autant d’initiatives engagées, selon elle, sans réponse claire à ce jour. « Nous ne disposons toujours pas d’éléments rassurants pour les étudiants concernés », regrette l’association, qui estime que l’urgence est désormais réelle. L’AESGFR souhaite donc que cette situation soit davantage relayée afin de faire entendre la voix des étudiants directement touchés.

L’organisation entend aussi mettre en lumière les conséquences humaines et académiques de ces retards répétés, alors que plusieurs jeunes Gabonais se retrouvent dans l’incertitude à quelques semaines d’échéances décisives. L’association précise avoir adressé une courrier au président de l’Assemblée nationale qui leur aurait demandé de dresser un bilan de la situation. En attendant une réaction officielle, l’inquiétude grandit parmi les étudiants concernés. Gageons que les autorités gabonaises compétentes puissent prendre la mesure de la chose et permettre à ces derniers de finir leur année académique en toute quiétude.