Gabon : le gouvernement sommé de produire des résultats concrets sur l’eau, l’électricité, la santé et l’emploi

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À l’occasion du Conseil des ministres du jeudi 15 octobre 2026, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fixé un cap exigeant à la nouvelle équipe gouvernementale issue du réaménagement du 11 octobre. Face aux difficultés persistantes des populations, le chef de l’État a appelé les ministres à privilégier les résultats tangibles dans les secteurs essentiels, notamment l’eau, l’électricité, la santé et l’emploi. Un rappel à l’ordre qui place désormais l’efficacité de l’action publique au cœur de l’évaluation du gouvernement.

Quatre jours seulement après le réaménagement gouvernemental du 11 octobre 2026, le président de la République a tenu à rappeler aux membres de l’exécutif que leur présence au gouvernement ne constitue pas une fin en soi. Dans un contexte marqué par les attentes des populations en matière de services publics, de pouvoir d’achat et de perspectives professionnelles, Brice Clotaire Oligui Nguema a insisté sur la nécessité de dépasser les annonces pour apporter des réponses concrètes. Une exigence qui pose également la question des moyens budgétaires et administratifs dont disposeront les ministres pour atteindre les objectifs assignés.

Des ministres désormais attendus sur leurs résultats

Selon le communiqué final du Conseil des ministres, le chef de l’État a rappelé que les Gabonais ne jugeront pas l’action gouvernementale sur les intentions affichées, mais sur ses effets dans leur quotidien. Eau, électricité, routes, écoles, hôpitaux et emploi constituent ainsi les principaux domaines dans lesquels des améliorations sont attendues.

Pour encadrer l’action de son équipe, le président de la République a fixé quatre exigences : l’alignement sur le projet de société et le Plan national de croissance et de développement (PNCD), la cohérence gouvernementale, la recherche de résultats et l’exemplarité. Il a notamment souligné qu’« une activité n’est pas un résultat, et un texte non appliqué n’est pas une réforme ». Une manière de rappeler que la multiplication des réunions, des annonces et des textes réglementaires ne saurait suffire à démontrer l’efficacité de l’action publique.

Eau, électricité et santé au centre des priorités

Dans le secteur de l’eau et de l’électricité, le chef de l’État a demandé d’accélérer la réforme visant à séparer les activités de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Cette réorganisation doit notamment conduire à une spécialisation des acteurs intervenant dans la production, le transport, la distribution et la commercialisation. L’objectif affiché est d’améliorer le fonctionnement d’un secteur dont les difficultés affectent directement les ménages et les entreprises.

Sur le plan sanitaire, le président de la République a également demandé de poursuivre l’augmentation des capacités d’accueil des structures de santé, en accordant une attention particulière à la prise en charge des mères, des enfants et des personnes atteintes de cancer. Ces orientations devront cependant être accompagnées d’investissements, de personnels qualifiés et d’équipements adaptés pour produire des améliorations perceptibles dans les établissements hospitaliers.

L’emploi des jeunes et l’efficacité administrative comme défis

Concernant l’emploi, Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé sa volonté de faire de l’entrepreneuriat un levier central d’insertion économique. Selon le communiqué, « l’État ne pouvant plus demeurer la variable d’ajustement du marché du travail », le gouvernement devra renforcer les conditions permettant aux jeunes de créer et de développer leurs entreprises. Une orientation qui suppose notamment un accès effectif au financement, à la formation et aux marchés.

Reste désormais à savoir comment ces engagements seront traduits dans le projet de loi de finances 2027, dont la préparation intervient au moment de l’installation de la nouvelle équipe gouvernementale. Le président de la République a demandé des réponses rapides et annoncé qu’il serait rendu compte des actions entreprises. Pour les ministres, le véritable test ne sera donc pas la présentation de nouveaux programmes, mais leur capacité à améliorer concrètement les conditions de vie des Gabonais.