Gabon : le Trésor public place le bien-être de ses agents et la solidarité avec les retraités au cœur de sa stratégie

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La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) entend renforcer sa politique sociale en faveur de ses agents et anciens collaborateurs. Sous l’impulsion de son directeur général, Luther Steeven Abouna Yangui, l’administration financière a inscrit la valorisation du capital humain dans son plan stratégique 2024-2026. Entre sensibilisation aux cancers féminins dans le cadre d’Octobre Rose, amélioration des conditions de travail et accompagnement des retraités, l’institution cherche à concilier performance administrative et responsabilité sociale, précise nos confrères de Gabonclic.Infos.

Traditionnellement associée à la gestion des finances publiques, au paiement des dépenses de l’État et à la tenue de la comptabilité publique, la DGCPT développe également des initiatives destinées à améliorer les conditions professionnelles et sociales de ses collaborateurs. Cette orientation repose sur une conception de la modernisation administrative qui ne se limite pas aux procédures financières, mais intègre aussi la santé, le dialogue social et la reconnaissance des carrières.

La santé et les conditions de travail parmi les priorités

Dans le cadre d’Octobre Rose, la DGCPT participe aux actions de sensibilisation consacrées à la prévention des cancers féminins. Cette mobilisation s’inscrit dans une démarche plus large de promotion de la santé et du bien-être des agents, au sein des services centraux comme des représentations territoriales.

L’administration entend également renforcer le dialogue avec les partenaires sociaux, notamment le Syndicat national des agents du Trésor public. Les échanges portent sur l’amélioration des conditions de travail ainsi que sur les questions d’hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels.

Une attention particulière accordée aux anciens agents

La politique sociale de la DGCPT se distingue aussi par l’accompagnement des collaborateurs ayant achevé leur carrière. Cérémonies d’hommage, reconnaissance de l’ancienneté et maintien des liens avec les anciens agents constituent les principaux axes de cette démarche.

L’Association des retraités du Trésor public participe à cette dynamique. Le 27 avril 2024, elle avait notamment procédé à l’installation d’Henri Ngoye comme secrétaire général et d’Alice Baki à la tête de sa délégation provinciale de l’Estuaire. La présence de Luther Steeven Abouna Yangui à cette cérémonie témoignait de l’attention portée par la direction générale à cette structure de solidarité.

Concilier performance financière et responsabilité sociale

Au-delà de sa gestion interne, la DGCPT intervient dans le quotidien des populations à travers l’exécution des paiements publics, notamment les rémunérations des fonctionnaires, les pensions et les dépenses sociales, dans le cadre des procédures budgétaires et comptables applicables.

L’enjeu pour cette administration sera désormais de pérenniser ses initiatives sociales et d’en mesurer les effets sur les conditions de travail et l’accompagnement des retraités. À l’approche de l’échéance du plan stratégique 2024-2026, la valorisation du capital humain apparaît ainsi comme un axe dont les résultats devront être appréciés au-delà des seules actions de communication institutionnelle.