Prison de Libreville : tricot et esthétique, les choix de réinsertion choisie par certaines détenues 

Ecouter l'article

S’offrir une deuxième chance après avoir retrouvé la liberté, c’est l’objectif de ces femmes détenus à la Prison centrale de Libreville. A l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, un salon de beauté y a été aménagé, offrant à de jeunes détenues une formation pratique dans les métiers de l’esthétique. Un moyen de permettre à ces pensionnaires de la Prison centrale de préparer leur avenir après la cellule.

Pédicure, manucure, coiffure et soins du visage rythment désormais leur quotidien, dans une dynamique de réinsertion. Au cœur de cet espace, les apprentissages se font dans un cadre structuré, encadré par des professionnelles. L’une des apprenantes décrit avec précision son geste. « Je suis en train de faire le nettoyage du pied, qui consiste à enlever les peaux mortes qui sont autour des orteils et les peaux mortes qui sont en bas des talons. » Une activité qui témoigne du sérieux et de l’implication des participantes.

Des compétences pour préparer l’après-détention

Selon les encadrantes, les progrès sont visibles. « Elles sont là pour la manucure, pour la coiffure esthétique et pour les tresses. Ça fait deux mois déjà que nous les entretenons par rapport à l’esthétique et ça se passe plutôt bien. Elles ont déjà des bonnes bases et franchement, ça nous fait plaisir », confie l’une d’elles. Pour plusieurs détenues, cette formation représente bien plus qu’une occupation. Elle incarne une opportunité concrète de reconstruction .

En effet, certaines ambitionnent même déjà avoir d’autres apprenties une fois installées sur fonds propres.Parallèlement à ces activités, d’autres détenues se distinguent dans le tricot. Leurs créations, à la fois soignées et originales, suscitent l’intérêt. « Il y a une exposition en vente qui se fera certainement d’ici quelques semaines. Il y a aussi en même temps une exposition qui se fera durant la journée de la femme, pour justement mettre en évidence tout ce qui a été fait par ces différentes femmes », explique une responsable de la Prison centrale de Libreville.À travers ces initiatives, la prison centrale de Libreville s’inscrit dans une logique de réinsertion active, redonnant espoir et perspectives à ces femmes en quête d’un nouveau départ.