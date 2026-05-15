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Programme «Un Gabonais, un compteur» : réception de 1000 premiers compteurs d’eau

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 15 mai 2026 à 15h25min
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Le Ministre de l’Accès Universel à l’Eau et à l’Énergie, Philippe Tonangoye recevant les 1000 premiers lots de compteur © D.R.
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Le ministre de l’Accès universel à l’eau et à l’énergie, Philippe Tonangoye, a réceptionné le 12 mai 2026 à Libreville les 1 000 premiers compteurs d’eau du programme national. Un premier jalon qui marque la volonté du gouvernement de Brice Clotaire Oligui Nguema de moderniser la facturation et d’assurer une gestion équitable de la ressource.  

Acheminés par fret aérien pour accélérer la mise en œuvre, ces équipements constituent la phase concrète de l’initiative « Un Gabonais, un compteur ». Ce projet ambitieux vise à doter chaque foyer d’un dispositif individuel de mesure. Pour le gouvernement, l’enjeu est double : mettre fin à la facturation forfaitaire, souvent contestée, et garantir que chaque abonné paie sa consommation réelle. 

Au-delà de la technique, cette réforme s’attaque au cœur financier du secteur. Depuis des années, l’absence de comptage fiable nourrit un cercle vicieux de pertes commerciales et de recettes sous-évaluées, freinant les investissements nécessaires au réseau. En installant des compteurs certifiés, l’État souhaite restaurer une relation contractuelle saine entre le distributeur et l’usager, condition sine qua non pour la viabilité du service public. 

Des défis de taille à l’horizon 

Toutefois, le chemin vers l’accès universel reste jalonné d’obstacles. Si ce premier millier de compteurs envoie un signal politique fort, il ne représente qu’une infime partie des besoins pour une population de 2,4 millions d’habitants. La montée en puissance du programme exigera une logistique sans faille, de la sécurisation des stocks à la formation des installateurs. 

Le succès final dépendra également de l’état des infrastructures. Poser un compteur est inutile si la pression d’eau est insuffisante. Le ministre Philippe Tonangoye devra donc coupler ce déploiement avec la réhabilitation urgente des réseaux de distribution, particulièrement dans les quartiers périphériques des grandes agglomérations comme Libreville et Port-Gentil, où l’attente des populations reste immense. 

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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