JIFR : les agricultrices rurales, gardiennes de la nature, encore peu valorisées 

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À l’occasion de la Journée internationale de la femme rurale, les projecteurs se tournent vers ces actrices incontournables qui soutiennent à bout de bras l’économie agricole mondiale et locale. Véritables gardiennes de la nature, les agricultrices rurales jouent un rôle absolument irremplaçable dans la préservation des écosystèmes fragiles et la sécurité alimentaire des populations. Pourtant, leur travail acharné, reste bien trop souvent sous-estimé et financièrement peu valorisé par les structures traditionnelles et les politiques publiques.

Cette année la célébration est placée sous le thème évocateur « les agricultrices rurales, gardiennes de la nature ». Une occasion de valoriser ces femmes qui chaque jour labourent la terre afin de produire mais qui sont encore marginalisées. En effet, partout à travers le monde, ces femmes assurent une part majeure de la production agricole de subsistance et de marché, tout en veillant méticuleusement à la gestion durable des terres, des forêts et des ressources en eau. Leurs savoirs traditionnels uniques, transmis avec soin de génération en génération, constituent un rempart précieux face aux bouleversements climatiques actuels.

Un levier stratégique pour la transition écologique

Malheureusement, ce dévouement écologique et nourricier se heurte quotidiennement à des inégalités structurelles persistantes, qu’il s’agisse de l’accès restreint à la propriété foncière, aux crédits bancaires adaptés ou aux innovations technologiques. ​Pour inverser durablement cette tendance, les experts et les organisations internationales rappellent l’urgence absolue d’investir massivement dans l’autonomisation des femmes des zones rurales. Garantir leurs droits légaux sur la terre et renforcer leur participation active aux instances de décision locale ne relève pas seulement d’un impératif de justice sociale. C’est surtout une nécessité stratégique pour relever efficacement les défis environnementaux contemporains et garantir la pérennité de nos ressources naturelles.

Il est donc grand temps de dépasser les simples discours commémoratifs pour engager des actions politiques et économiques résolument concrètes. Valoriser pleinement le travail des agricultrices rurales, c’est reconnaître enfin leur contribution vitale à la protection de notre environnement et à l’équilibre des sociétés. En leur offrant tous les outils adéquats, un soutien financier et la juste reconnaissance qu’elles méritent, c’est l’ensemble de notre société qui gagnera en résilience face aux crises futures.