Gabon : lancement du concours de talents vocaux «Révèle ta voix»

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Un concours national de chant vient de voir le jour au Gabon pour mettre en lumière la richesse artistique de la jeunesse locale. Intitulée « Révèle ta voix », cette initiative inédite offre un cadre structuré et une visibilité d’envergure aux interprètes venus des neuf provinces du pays. Organisé à l’occasion des célébrations de la Sainte-Barbe, l’événement bénéficie du partenariat stratégique de la société Eramet Comilog, affirmant ainsi son ambition d’aller au-delà de la compétition en devenant un véritable tremplin pour les talents émergents.

La compétition, est ainsi ouverte aux jeunes artistes âgés de 18 à 40 ans, s’articule autour d’une démarche simple, l’envoi d’une vidéo de démonstration via WhatsApp. Les candidatures sont ensuite examinées par un jury spécialisé afin de retenir dix finalistes. Ces derniers s’affronteront en direct lors de la grande finale organisée à Moanda pendant le concert populaire de la Sainte-Barbe. Au-delà du titre, le projet vise à valoriser le patrimoine musical gabonais, stimuler l’économie créative et offrir un véritable tremplin professionnel aux artistes émergents.

Un encadrement d’exception pour une mise en lumière prestigieuse

​Afin de préparer au mieux les candidats, un programme complet de coaching artistique sera mis en place avant la finale. Il couvrira des aspects essentiels tels que la technique vocale, la présence scénique, l’interprétation et la gestion de l’image. Cette formation intensive sera dispensée par Franck Baponga, artiste confirmé et entrepreneur culturel reconnu. Pour départager les finalistes sur des critères de justesse, d’émotion et d’originalité, le jury réunira trois figures majeures de la scène culturelle : Georges Kamgoua, Arielle T. et Lord Ekomy Ndong.

Des dotations importantes viendront récompenser les meilleures prestations de la compétition. Le vainqueur remportera la somme de 2 000 000 FCFA, tandis que les deuxième et troisième prix percevront respectivement 1 000 000 FCFA et 500 000 FCFA. Chaque autre finaliste recevra une prime de 100 000 FCFA. Les lauréats bénéficieront également de trophées, d’un enregistrement en studio, d’un clip vidéo professionnel et d’un accompagnement promotionnel d’envergure. Alors, n’attendez plus, sortez votre téléphone, préparez votre plus belle mélodie et tentez votre chance dès aujourd’hui pour faire entendre votre voix !