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Ebola : la barre des 9000 cas atteint en RDC

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 15 octobre 2026 à 17h43min
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Des professionnels de santé au centre de traitement de Mongbwalu, à Mongbwalu, au Congo, le 5 juin 2026 © Moses Sawasawa Associated Press
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​La République démocratique du Congo (RDC) fait face à une crise sanitaire sans précédent. Selon un récent rapport publié par Africanews, la pire épidémie d’Ebola jamais enregistrée dans le pays a officiellement franchi le seuil critique des 9 000 cas confirmés, plongeant les autorités et les organisations internationales dans une profonde inquiétude face à l’ampleur de la propagation du virus.

Déclarée officiellement à la mi-mai, cette dix-septième épidémie de l’histoire congolaise touche désormais sept provinces du nord et de l’est, après avoir débuté dans la région de l’Ituri. Les experts estiment toutefois que le pathogène circulait déjà discrètement depuis plusieurs semaines avant son identification formelle par les services sanitaires nationaux.L’Institut national congolais de santé publique (INSP) dresse un bilan particulièrement lourd. En effet, ce sont précisément 9 066 personnes qui ont été infectées et 4 381 décès recensés, ce qui représente un taux de létalité s’élevant à 48,3 %.

Des défis majeurs sur le terrain sanitaire et sécuritaire

Malgré 2 389 guérisons saluées par les équipes médicales, la situation demeure extrêmement complexe à maîtriser en raison de nombreux facteurs aggravants. Les zones touchées souffrent cruellement de ressources sanitaires extrêmement limitées, une situation aggravée par la présence active de groupes armés qui restreignent l’accès et l’acheminement des secours d’urgence. De plus, le personnel humanitaire et médical doit composer avec la méfiance persistante des populations locales, provoquant des incidents récents qui ralentissent considérablement la riposte sur le terrain.

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Autre complication majeure soulignée par le média Africanews, cette épidémie est alimentée par la souche Bundibugyo, une variante pour laquelle il n’existe actuellement aucun traitement ou vaccin approuvé. Néanmoins, de véritables lueurs d’espoir émergent sur le plan médical. Des doses du vaccin Ervebo font l’objet d’essais cliniques auprès de volontaires en première ligne, tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit de lancer de nouveaux protocoles d’essais avant la fin du mois pour enrayer cette crise.

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