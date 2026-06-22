Ngounié : Pacôme Kossi découvre le modèle intégré d’Olam Palm Gabon

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En visite dans la province de la Ngounié, le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Pacôme Kossi, a effectué une immersion au sein des installations d’Olam Palm Gabon. Une visite qui lui a permis de mesurer l’ampleur des investissements réalisés dans la filière palmier à huile et leur contribution à l’emploi, à la transformation industrielle et au développement local.

De la plantation à l’usine de transformation, en passant par les programmes d’insertion professionnelle et les initiatives communautaires, Olam Palm Gabon a ouvert ses portes au ministre de l’Agriculture afin de présenter les différentes composantes de son modèle de développement intégré. Au cours de cette visite, Pacôme Kossi a notamment découvert les efforts engagés par l’entreprise pour renforcer la productivité et la résilience de ses plantations.

Olam Palm Gabon dispose aujourd’hui de plus de 13 000 hectares de plantations irriguées, avec une ambition affichée d’atteindre 25 000 hectares à terme. Un investissement stratégique destiné à sécuriser la production face aux aléas climatiques.

Une agriculture moderne tournée vers la durabilité

La délégation ministérielle a également été sensibilisée aux dispositifs mis en place pour assurer une meilleure cohabitation entre les activités agricoles et la préservation de la biodiversité. L’entreprise a ainsi déployé près de 1 200 kilomètres de barrières électriques afin de protéger les cultures tout en limitant les conflits entre la faune sauvage et les plantations.

Photo de famille au terme de la visite du ministre de l’Agriculture © D.R.

L’un des temps forts de cette immersion a été la rencontre avec plusieurs employés recrutés dans le cadre du partenariat entre Olam Palm Gabon et le Programme national de promotion de l’emploi (PNPE). Grâce à cette collaboration, près de 1 500 récolteurs ont été intégrés dans les opérations de l’entreprise, contribuant ainsi à la création d’emplois dans les zones rurales.

Une filière qui mise sur la transformation locale

La visite s’est poursuivie dans l’une des usines de transformation d’Olam Palm Gabon. L’entreprise dispose actuellement de trois unités industrielles capables de traiter jusqu’à 225 tonnes de régimes de palme par heure, pour une production annuelle estimée à près de 150 000 tonnes d’huile de palme brute. Au-delà de la production industrielle, Pacôme Kossi a également échangé avec plusieurs coopératives et acteurs communautaires soutenus par l’entreprise. Ces initiatives visent à encourager l’entrepreneuriat rural, à renforcer les activités génératrices de revenus et à améliorer les conditions de vie des populations riveraines.

À travers cette visite, le membre du gouvernement a pu apprécier les résultats d’un modèle qui combine agriculture, industrialisation, création d’emplois et développement communautaire. Une démarche qui s’inscrit pleinement dans les ambitions du Gabon en matière de souveraineté alimentaire, de transformation locale et de développement durable.