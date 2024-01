Moabi : les TP annoncent le transfert des engins pour la réhabilitation des ponts endommagés

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus d’une semaine après la manifestation des populations de Moabi, le ministère des Travaux publics a dépêché les équipes de la Direction provinciale des Travaux publics de la Nyanga ce 08 janvier 2024, afin de soulager le quotidien des populations du département de la Douigny dans la province de la Nyanga, victimes du manque d’approvisionnement en carburants, faute de voies d’accès praticables.

Il s’agit d’une opération ponctuelle des équipes de la Direction provinciale des TP de la Nyanga, qui devrait durer au moins un mois, si l’on en croit le Directeur provincial des TP, Nyanga, Sosthene Bouassa. En cours de transfert sur les sites endommagés par les pluies, les engins des travaux publics devraient permettre le début effectif des travaux dans les prochains jours.

Reconstruire les trois ponts endommagés

Depuis le mois de décembre, cette rupture des points la ville de Moabi est littéralement isolée. C’est pourquoi, le ministère des Travaux publics a fixé les priorités des équipes une fois sur site « L’urgence est de reconstruire totalement les trois ponts en bois endommagés par les intempéries. En commençant par les deux de Migamba et Tsoka sur le linéaire Moabi-Carrefour Mbadi. Pour enchaîner avec celui de Doufoufou sur l’axe Moabi-Tchibanga, en passant par Mourindi. », peut-on lire dans le communiqué rendu public par le ministère.

Par ailleurs, les équipes s’attèleront par la suite à rendre plus praticables les linéaires « La campagne, prévue pour durer au moins un mois, consistera à recharger la chaussée aux points de traversée des rivières pour relever le niveau des ouvrages d’art et permettre la fluidité des eaux pluviales. Puis placer des nouvelles longrines et remplacer le platelage d’usure », poursuivent les autorités.

Rappelons que la manifestation du 29 décembre 2023 des populations du département de la Douigny, visait à protester contre les coupures d’électricité. Manifestation à la suite de quoi la Société d’énergie et d’eau du Gabon s’était dédouanée en pointant l’état de la route, qui empêcherait l’acheminement du carburant permettant d’approvisionner la centrale.