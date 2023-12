Moabi : les populations battent le pavé pour protester contre les coupures intempestives

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 29 décembre 2023, les populations de la commune de Moabi et du département de Douigny dans la province de la Nyanga ont observé un mouvement d’humeur en prenant d’assaut les artères de cette localité. Il était question pour ces dernières d’interpeller les autorités de la Transition sur les difficultés qui minent leur quotidien parmi lesquelles les coupures intempestives.

Le vendredi dernier, les habitants de Douigny se sont rendus à Moabi. C’est aux côtés de la population de cette ville hôte qu’ils ont battu le bitume pour réclamer une amélioration de leurs conditions de vie. Routes coupées, absence d’eau et d’électricité, sont entre autres les maux qui minent cette partie du pays.

Les populations de Moabi et Douigny à bout de souffle

Comme à Mouila l’une des principales revendications des populations de Moabi c’est une électrification adéquate. « Nous pensons que le manque d’approvisionnement en carburant de la centrale thermique de la ville Moabi a pour conséquence notamment le dysfonctionnement des services publics, la perturbation des services administratifs et de santé ainsi que la détérioration des produits d’alimentation » a indiqué le porte-parole des manifestants.



Les populations réclament également la construction de ponts en béton et un ensoleillement des voies de la localité. En effet, les pluies de ce dernier trimestre de l’année 2023 n’ont pas été clémentes avec les populations de Douigny et de Moabi. Ces fortes précipitations ont accentué la dégradation des routes et coupé certains ponts. Une situation qui en plus de représenter un danger conduit à l’isolement de ces populations. « Les éboulements, les bourbiers, les ponts forestiers à peine résistants et le manque d’ensoleillement constituent le goulot d’étranglement de ces axes routiers qui méritent une intervention urgente de la part des pouvoirs publics ».