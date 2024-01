Owendo : 8,5 hectares de terrain offerts par Arise à 80 collaborateurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les responsables du groupe Arise ont tenu, le 29 décembre 2023, à récompenser leurs collaborateurs installés aux alentours du Nouveau port international d’Owendo (NOIP). Ce sont au total 80 employés qui ont reçu 8,5 hectares de terrain avec titre foncier en gratification de leurs bons et loyaux services, et de leur engagement.

C’est dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises que les dirigeants du groupe Arise ont effectué cette action. Une initiative qui vise à soutenir les salariés de cet opérateur économique, mais également à les soulager. Afin que ceux qui sont encore dans la location puissent devenir propriétaires.

80 salariés désormais propriétaires de parcelles

La cérémonie présidée par le directeur général pays d’Arise, Igor Simard s’est tenue au Nouveau port international d’owendo sous le regard de tous les partenaires sociaux. En effet, 8,5 hectares de terrains, avec titre foncier, ont été offerts à 80 employés du groupe Arise. Ces derniers travaillent principalement à Gabon Special Economic Zone (GSEZ), à l’Aéroport De Libreville (ADL), au Nouveau Port International d’Owendo (NOIP) ainsi qu’au Port minéralier d’Owendo (OMP).

Il faut dire que cette action vient concrétiser et matérialiser la promesse de l’employeur à l’employé. D’après le directeur pays. « Nous offrons ces terrains pour que nos collaborateurs puissent eux aussi construire et donner une trajectoire à leurs familles » a-t-il déclaré. Soulignons que cette attribution a été effectuée sur la base de l’ancienneté au sein de l’entreprise. « Ces terrains ont été attribués à nos salariés qui ont une certaine ancienneté dans le groupe et qui répondent aux critères d’excellence du groupe » a-t-il martelé.

Un ouf de soulagement

Au terme de la cérémonie, les récipiendaires n’ont pas caché leur joie. Selon la gestionnaire ressources humaines Cornelia Mengue « J’ai souscrit et j’ai cru en mon entreprise, et c’est une très belle entrée en 2024 pour moi. Je vais bientôt pouvoir construire et je ne serai plus locataire ». La coordinatrice entretien à ADL a également tenu à saluer l’initiative. « Aujourd’hui, nous sommes bénéficiaires d’un terrain avec titre foncier, ce qui n’est pas le cas pour tous. Il est devenu compliqué d’obtenir un terrain à un prix accessible au Gabon ».