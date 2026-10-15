Libreville : la chanteuse Nanou anime une masterclass vocale exclusive du 22 au 24 octobre

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Poser sa voix, maîtriser son souffle, mais surtout réussir à faire frissonner un auditoire : telle est la promesse de la rencontre à venir entre la scène gabonaise et ses futurs talents. Du 22 au 24 octobre 2026, la chanteuse Nanou animera une masterclass vocale inédite organisée par la structure D-Jazz dans la capitale gabonaise. Durant trois jours, l’artiste mettra son savoir-faire au service de tous ceux qui souhaitent transformer leur passion en véritable vecteur d’émotions.

Si posséder un bel organe vocal constitue un atout indéniable, incarner un texte exige un travail bien plus profond. C’est précisément cette finesse d’interprétation que Nanou entend transmettre aux participants, qu’ils soient interprètes chevronnés ou simples amateurs. Le programme dispensé abordera la technique pure — respiration, justesse et contrôle —, tout en accordant une place centrale à la gestion des émotions, à l’aisance scénique ainsi qu’au choix judicieux du répertoire. La dernière journée réservera par ailleurs une surprise de taille avec la venue d’un invité spécial.

Révélée lors de la deuxième saison de The Voice Afrique francophone, Nanou s’est imposée au fil des ans sur la scène musicale grâce au groupe Dinduma Jazz et à des titres remarqués comme « Mon Choix » ou « A.M.O.U.R ». Sa récente reprise émouvante du morceau « Mama » du regretté Julien Nziengui Mouélé, parue en mars 2026, atteste d’une maturité artistique où le contrôle des nuances l’emporte sur la simple puissance.

Un rendez-vous accessible aux passionnés

Ces ateliers interactifs se tiendront chaque après-midi, de 16h à 18h, au sein de la salle de répétition de D-Jazz située dans le quartier Louis. L’accès à la totalité du stage est fixé au tarif de 25 000 FCFA. Pour réserver une place ou obtenir des informations complémentaires, les organisateurs ont mis à disposition le numéro de téléphone suivant : 074 90 29 74.

Léguer un héritage artistique

Au-delà des aspects purement pédagogiques, cet événement se veut un moment privilégié de partage humain et culturel. En apprenant aux interprètes de demain à raconter une histoire et à faire vibrer leur public, Nanou ambitionne de leur léguer un trésor précieux : le pouvoir universel d’émouvoir et d’immortaliser la musique.