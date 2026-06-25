Lalala Dakar : cinq voleurs présumés de compteurs d’eau interpellés

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Cinq jeunes, dont au moins trois ressortissants étrangers, ont été interpellés récemment par la cellule d’investigation de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) dans le quartier Lalala-Dakar, situé dans le cinquième arrondissement de Libreville. Les suspects sont accusés d’être impliqués dans une série de vols de compteurs d’eau qui affecte depuis plusieurs mois plusieurs secteurs de la capitale. Leur arrestation est le résultat d’une opération menée conjointement par des agents de la SEEG et des éléments des forces de défense et de sécurité mobilisés dans le cadre de la lutte contre ce phénomène.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le plus jeune membre du groupe, un Gabonais âgé de 17 ans, serait le principal organisateur de ces actes. Les cinq individus ont été surpris alors qu’ils transportaient un sac contenant plusieurs compteurs d’eau dérobés. Ils s’apprêtaient, selon les enquêteurs, à écouler leur marchandise auprès d’intermédiaires spécialisés dans le rachat de métaux. Cette saisie constitue une avancée importante dans la lutte contre un trafic qui occasionne d’importantes pertes matérielles et financières pour la SEEG.

Une filière de revente bien organisée

Les déclarations recueillies auprès des suspects laissent entrevoir l’existence d’un circuit de revente structuré. Une fois arrachés des installations, les compteurs seraient vendus à des récupérateurs de métaux, communément appelés dérailleurs. Ces derniers procéderaient ensuite à leur transformation avant de les revendre à certains artisans ou bijoutiers intéressés par les matériaux récupérés. Les enquêteurs cherchent désormais à identifier l’ensemble des acteurs impliqués dans cette chaîne afin de mettre un terme à ce commerce illicite.

Cette interpellation intervient quelques jours seulement après la mise en garde du chef de l’État contre les actes de vandalisme visant les infrastructures publiques. Actuellement entendus dans les locaux de la Direction générale des recherches, les cinq suspects pourraient fournir des informations déterminantes permettant de remonter jusqu’aux éventuels commanditaires. Les investigations se poursuivent afin de démanteler totalement ce réseau présumé de vol et de recel de compteurs d’eau.