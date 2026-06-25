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Minvoul : un présumé détournement à la centrale d’achat met à l’épreuve la politique de lutte contre la vie chère

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 juin 2026 à 17h41min
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À Minvoul, dans la province du Woleu-Ntem, un présumé vol commis au sein de la centrale d’achat destinée à approvisionner les populations en produits de première nécessité soulève de nombreuses interrogations. Alors que cette structure s’inscrit dans la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère, l’affaire rappelle que la réussite des politiques publiques dépend également de l’intégrité des femmes et des hommes chargés de leur mise en œuvre.

La commune de Minvoul se retrouve au cœur d’une affaire qui dépasse le simple fait divers. En cause, un présumé détournement de fonds au sein de la centrale d’achat locale, un dispositif mis en place par les pouvoirs publics afin de faciliter l’accès des populations aux produits de première nécessité et d’atténuer les effets de la vie chère.


Selon les premiers éléments de l’enquête, les faits se seraient déroulés dans la nuit du 20 au 21 juin 2026. Ce qui avait d’abord été présenté comme un cambriolage classique aurait rapidement pris une autre dimension au regard des investigations menées par les services compétents.

Une suspecte recherchée après un vol avorté

D’après les informations recueillies, la principale suspecte serait la compagne du responsable de la centrale d’achat. Elle est soupçonnée d’avoir pénétré dans les locaux grâce à un accès privilégié afin de s’emparer d’une somme appartenant à la structure. Le plan aurait toutefois été contrarié par la vigilance d’un passant, présenté comme un agent de santé, qui aurait remarqué une présence inhabituelle dans les locaux à une heure avancée de la nuit. Alertée, la suspecte aurait pris la fuite en abandonnant sur place un sac contenant les fonds dérobés.

Le montant récupéré, estimé à un peu plus d’un million de francs CFA, a été remis aux autorités. La personne mise en cause demeure activement recherchée, tandis que les enquêteurs poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes des faits et d’établir d’éventuelles complicités.

L’intégrité, condition essentielle de l’efficacité des politiques publiques

Au-delà de la procédure judiciaire en cours, cette affaire met en lumière un enjeu plus large : celui de la protection des ressources destinées aux populations. Les centrales d’achat constituent en effet un instrument de la politique gouvernementale visant à améliorer le pouvoir d’achat des ménages en rapprochant les produits essentiels des consommateurs. Dans un contexte où le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a fait de la lutte contre la vie chère et de l’amélioration des conditions de vie des Gabonais l’un des axes majeurs de son action, de tels agissements sont susceptibles de fragiliser la confiance des citoyens dans les dispositifs publics.

L’affaire de Minvoul rappelle ainsi que les investissements consentis par l’État ne peuvent produire les résultats attendus sans une gestion rigoureuse et un comportement exemplaire des personnes appelées à administrer les biens publics. Car si les infrastructures et les mécanismes de soutien constituent des leviers indispensables du développement, leur efficacité repose tout autant sur le sens des responsabilités et l’intégrité de ceux qui en assurent le fonctionnement.

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 25 juin 2026 à 17h41min
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Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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