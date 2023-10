Gabon : l’exercice militaire Tropical Storm 2023 annulé !

Ecouter cet article Ecouter cet article

La 5ème édition de l’exercice militaire Tropical Storm n’aura pas lieu en 2023. Selon l’agence Belga, l’information a été rendue publique par la ministre Ludivine Dedonder en réponse au coup d’État du 30 août dernier perpétré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). L’armée belge serait déçue.

Prévue du 8 novembre au 22 novembre 2023, l’édition 2023 de l’exercice Tropical Storm au Gabon censée rassembler plus de 1.000 militaires belges en grande partie du Special operations regiment de la composante terre, a été « reportée ». Notons que cette initiative devrait compter la participation de la composante air avec le 1er Wing de Beauvechain et des hélicoptères ainsi que des unités de la composante médicale.

Pas de Tropical Storm sous Oligui Nguema ?

C’est assurément la décision prise par le gouvernement belge par l’entremise de sa ministre de la Défense Ludivine Dedonder. Pour l’agence Belga, « la décision a été prise par la ministre suite au coup d’Etat du 30 août dernier ». Pourtant, la partie belge s’évertue à juger avec la sémantique en priorisant le terme « report » à « annulation ».

Seul bémol, aucune date n’a été annoncée voire envisagée. On ne sait pas non plus quelles conditions politiques au Gabon pourraient permettre sa tenue. 2023 aurait été la cinquième édition de Tropical Storm. Un frein à ce rendez-vous qui s’était érigé en coutume dans notre pays pour les forces armées étrangères qui mutualisaient leurs efforts pour ce training grandeur nature.

L’armée Belge déçue par son gouvernement !

Produit de l’accord sur la coopération militaire entre la Belgique et le Gabon en 1987, l’exercice militaire Tropical Storm a atteint sa maturation après avoir été limitée « à l’accueil d’élèves gabonais au sein de l’Ecole Royale Militaire (ERM) et à la participation d’officiers gabonais lors des campagnes « Maritime Capacity Building » de la Composante Marine dans le golfe de Guinée ».



Une décision qui n’a pas été du goût des éléments de l’armée belge rapporte RTBF. Et ce, du fait que ledit exercice militaire qui est bisannuel revêt une haute portée pour le Special operations regiment. Car, ceci leur permet de « s’entraîner avec les Eléments français au Gabon mais aussi des Marines américains ». Rappelons que l’édition 2021 avait intégré des militaires néerlandais, britanniques et luxembourgeois.